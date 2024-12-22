В Орловской области России после массированной атаки краинских БПЛА произошло "возгорание на объекте топливной инфраструктуры" в поселке Стальной Конь, сообщил губернатор региона Андрей Клычков, информирует Deutsche Welle.

Нефтебаза "Стальной конь" в одноименном поселке Орловского муниципального округа загорелась после массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 22 декабря. Это следует из поста в Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также сообщений местных СМИ.

"В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", - указал Клычков.

Предыдущая атака на эту нефтебазу произошла в ночь на 14 декабря. Тогда сообщалось как минимум об одном горящем резервуаре. Как указало профильное онлайн-издание "Нефть капитал", "нефтебаза "Стальной Конь" - не просто место хранения нефти и нефтепродуктов, а объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".

В первый раз удар беспилотниками по "Стальному коню" был нанесен в ноябре 2022 года.

Russian Telegram channels report explosions in the oil depot area in Orel, Russia, after a reported drone attack. pic.twitter.com/9OgVWjQZqB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 21, 2024

Атаки БПЛА на регионы России

Также в ночь на 22 декабря атаке дронов подверглась Брянская область РФ: по словам губернатора региона Александра Богомаза, уничтожены "пять вражеских БПЛА самолетного типа".

Оперштаб Курской области сообщил поздним вечером 21 декабря, что в небе над регионом была уничтожена украинская ракета.

Минобороны РФ к моменту публикации не публиковало сводку об атаках БПЛА на регионы РФ.

Россия выпустила по Украине более ста дронов

Российские войска в ночь на воскресенье, 22 декабря, нанесли очередной массированный удар беспилотниками по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По их данным, всего по Украине за ночь выпустили 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов. Украинская ПВО уничтожила 52 из них в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Еще 44 беспилотника сбили с курса так, что они не нанесли повреждений на земле, заявляют в ВС ВСУ. По данным украинских военных, один дрон улетел в направлении Беларуси. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма в направлении Херсона.

По данным ВС ВСУ, повреждения из-за российской атаки зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях. "Повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан", - заявили в украинских Воздушных силах.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в городе Бровары Киевской области обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. Начался пожар, жильцов успели эвакуировать. Пострадавших нет.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ночь на воскресенье в регионе из-за российского обстрела повреждены 22 частных дома. Один человек погиб, шестеро ранены, среди них ребенок.

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