В воскресенье, 22 декабря, в Великобритании в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра были отменены окола ста авиарейсов, сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

Метеорологическая служба в субботу, 21 декабря, объявила желтое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 120 километров в час (33 метра в секунду).

Желтое предупреждения в воскресенье осталось в силе для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. А в Англии 22 декабря желтое предупреждение распространяются на северо-восток, северо-запад, юго-запад и западный Мидленд, а также на графства Йоркшир, Дербишир и Хэмпшир.

Представитель лондонского аэропорта Хитроу заявил, что было отменено лишь небольшое количество рейсов и что планы поездок большинства пассажиров не будут нарушены. Он призвал пассажиров узнавать самую свежую информацию об их рейсе.

Из-за плохой погоды в Великобритании также ограничено движение паромов на нескольких маршрутах, а в Шотландии введено ограничение скорости на поездах между Глазго и Обаном.

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