Палантир и Андурил, две из крупнейших американских оборонных компаний, ведут переговоры с примерно дюжиной конкурентов о создании консорциума, чтобы совместно участвовать в тендерах на правительственные заказы США, в стремлении разрушить "олигополию" нынешних оборонных подрядчиков, сообщает Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в отрасли, уже в январе консорциум планирует объявить о достижении соглашений с рядом технологических групп. За учредителями консорциума стоят ярые сторонники и активные спонсоры кампании Дональда Трампа из Кремниевой долины - немецкий иммигрант Питер Тиль и южноафриканский иммигрант Илон Маск.

Питер Тиль является соучредителем группы по анализу данных Палантир и ключевым инвестором Андурил. В этом году ее рыночная оценка Андурил составляет $14 млрд. Принадлежащая Илону Маску SpaceX также намерена вступить в консорциум. По данным источников издания в объединение могут войти также OpenAI (разработчик ChatGPT), производитель автономных кораблей Saronic и группа по работе с данными для искусственного интеллекта Scale AI.

SpaceX и Palantir выигрывали крупные государственные контракты на протяжении двух десятилетий. Однако, другие технологические компании только начинают осваивать госзакупки. OpenAI обновила свои условия использования в этом году, исключив из них явный запрет на использование своих инструментов ИИ в военных целях.

Технологические компании стремятся урвать большую долю оборонного бюджета США - крупнейшего в мире (около $850 млрд). Сейчас его львиную долю контролируют такеи компании, как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing. Эти крупные конгломераты, как правило, производят традиционные виды вооружений - корабли, танки и самолеты. В то же время оборонная индустрия Кремниевой долины делает ставку на производство меньших по размеру, более дешевых автономных вооружений - дронов.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также геополитическая напряженность между США и Китаем, полагает Financial Times, усилили зависимость правительства от технологических компаний, разрабатывающих передовые продукты на основе искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях, и привлекли инвесторов в этот сектор.

В этом году стартапы в области оборонных технологий привлекли рекордные объемы финансирования, поскольку инвесторы делают ставки на их успех на фоне увеличения федеральных расходов на национальную безопасность, борьбу с мигрантами и исследования космоса при администрации Дональда Трампа.

SpaceX была оценена в этом месяце в $350 млрд, что делает ее крупнейшим частным стартапом в мире, а OpenAI достигла оценки в $157 млрд с момента своего основания в 2015 году. Стоимость акций Palantir взлетела на 300% за последний год, что привело к рыночной капитализации компании в $169 млрд — больше, чем у Lockheed Martin.

Между компаниями Тиля, Маска и другими участниками будущего объединения уже существуют партнерские отношения. Так, "AI Platform" от Palantir, предоставляющая облачную обработку данных, в этом месяце была интегрирована с автономным программным обеспечением Anduril -"Lattice" - для предоставления ИИ в целях национальной безопасности. В свою очередь Anduril объединила свои системы защиты от дронов с передовыми моделями ИИ от OpenAI для совместной работы над государственными контрактами США.

Будущие участники консорциума Anduril, OpenAI и Scale AI отказались от комментариев. Palantir, SpaceX и Saronic не ответили на запросы Financial TImes.

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