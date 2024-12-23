Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гинтанас Науседа, лидер словацкой оппозиции Михал Шимечка и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудили вчерашний визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в поисках продолжения поставок российского газа в обход Украины. В столице Словакии Братиславе прошли протесты против про-клемлевской политики лидера страны.
"Мы теряем людей в результате войны, которую начал Путин, и считаем, что такая помощь Путину безнравственна.
Господин Фицо даже отказался от компенсаций, чтобы облегчить переходный период и избавиться от зависимости, то есть для него это не вопрос безопасности. Его интересует именно российский газ, а стоимость вопроса составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтепровод, который проходит по территории Украины и дает еще 500 миллионов долларов США в год, что помогает господину Фицо.
Вот почему его главная цель — иметь дело с Россией, и это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы? Сколько ему платят, и чем он платит?" - заявил в соцсети Х (бывш. Twitter) президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашний визит словацкого премьера в Москву.
Визит Роберта Фицо так вызвал осуждение президента Литвы Гинтанаса Науседы. "Насколько дешева твоя любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравленным газом, встретившись с военным преступником". - также написал он сегодня в соцсети X.
"Чешское правительство обеспечило независимость от поставок российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей", - таким постом отреагировал на визит главысоседнего государства к Путину министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Михал Шимечка, заместитель председателя парламента Словакии и соучредитель крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (партия опережает правящую партию Фицо SMER в электоральных опросах - ред.), резко раскритиковал визит Фицо в Москву в интервью POLITICO Playbook прошлой ночью. "Я считаю этот визит подрывом интересов Словакии и предательством наших партнеров", — заявил он. "Эта ситуация была известна заранее, и следовало предпринять меры для обеспечения энергетической безопасности. Вместо того чтобы вести переговоры с Украиной и Европейской комиссией, он создал политический конфликт, что является худшим из возможных исходов".
"Роберт Фицо только что поцеловал кольцо массового убийцы в Кремле. Это измена и еще один аморальный шаг, который послужит интересам России. Роберт Фицо представляет для нас угрозу безопасности". - написала в соцсети Х Дануше Нерудова, чешский депутат Европарламента.
Сегодня перед зданием правительства в столице Чехии Братиславе прошел массовый митинг протеста против визита Фицо в Москву.
Напомним, визит Фицо в Москву был связан с запланированным заранее прекращением поставок российского газа по газопроводу, проходящему по украинской территории и носил исключительно демонстративных характер. По этому газопроводу проводились поставки российского топлива в Словакию, Венгрию, Молдавию и Австрию.
Контракт на транзит между Украиной и "Газпромом", заключенный в 2019 году, завершится 1 января 2025 года. Власти Украины предупреждали, что не будут продлевать соглашение еще в марте этого года. Тем не менее, российский гах продолжит поступатьв Европу через Азербайджан и Турцию. Согласно европейской иницативе REpowerEU, принятой в мае 2022 года, страны ЕС к 2027 году европейские страны намерены полностью избавятся от российского газа, включая СПГ.
Ранее Газпром расторг контракт на поставки газа в Австрию, зависевшую от российских поставок на 80% после того, как австрийская газовая компания OMV доказала в суде неисполнение контракта в полном объеме в 2022 году и наложила арест на российский газ стоимостью 230 млн евро. В отличие от словацких властей, OMV заранее заключила контракты на поставки газа с другими производителями, в частности с Норвегией.
Отметим, Фицо и Путин не сообщили о достижении каких-либо договоренностей.