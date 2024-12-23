Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гинтанас Науседа, лидер словацкой оппозиции Михал Шимечка и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудили вчерашний визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в поисках продолжения поставок российского газа в обход Украины. В столице Словакии Братиславе прошли протесты против про-клемлевской политики лидера страны.

"Мы теряем людей в результате войны, которую начал Путин, и считаем, что такая помощь Путину безнравственна.

Господин Фицо даже отказался от компенсаций, чтобы облегчить переходный период и избавиться от зависимости, то есть для него это не вопрос безопасности. Его интересует именно российский газ, а стоимость вопроса составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтепровод, который проходит по территории Украины и дает еще 500 миллионов долларов США в год, что помогает господину Фицо.

Вот почему его главная цель — иметь дело с Россией, и это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы? Сколько ему платят, и чем он платит?" - заявил в соцсети Х (бывш. Twitter) президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашний визит словацкого премьера в Москву.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public's reaction.



Moscow provides… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Визит Роберта Фицо так вызвал осуждение президента Литвы Гинтанаса Науседы. "Насколько дешева твоя любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравленным газом, встретившись с военным преступником". - также написал он сегодня в соцсети X.

How cheap is your love?



There are those who come to Russia with love and feel gassed to meet a war criminal.



This is not Lithuania's way. We choose energy independence and real market prices - with no political strings attached! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 23, 2024

"Чешское правительство обеспечило независимость от поставок российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей", - таким постом отреагировал на визит главысоседнего государства к Путину министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Byla to česká vláda, která zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem. A byla to vláda @P_Fiala, která rozhodla o odložení vládních konzultací, což se s každým dalším krokem slovenské vlády ukazuje prozíravější. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 22, 2024

Михал Шимечка, заместитель председателя парламента Словакии и соучредитель крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (партия опережает правящую партию Фицо SMER в электоральных опросах - ред.), резко раскритиковал визит Фицо в Москву в интервью POLITICO Playbook прошлой ночью. "Я считаю этот визит подрывом интересов Словакии и предательством наших партнеров", — заявил он. "Эта ситуация была известна заранее, и следовало предпринять меры для обеспечения энергетической безопасности. Вместо того чтобы вести переговоры с Украиной и Европейской комиссией, он создал политический конфликт, что является худшим из возможных исходов".

"Роберт Фицо только что поцеловал кольцо массового убийцы в Кремле. Это измена и еще один аморальный шаг, который послужит интересам России. Роберт Фицо представляет для нас угрозу безопасности". - написала в соцсети Х Дануше Нерудова, чешский депутат Европарламента.

Robert Fico právě políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu. Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 22, 2024

Сегодня перед зданием правительства в столице Чехии Братиславе прошел массовый митинг протеста против визита Фицо в Москву.

Fоtо: DRM News

Напомним, визит Фицо в Москву был связан с запланированным заранее прекращением поставок российского газа по газопроводу, проходящему по украинской территории и носил исключительно демонстративных характер. По этому газопроводу проводились поставки российского топлива в Словакию, Венгрию, Молдавию и Австрию.

Контракт на транзит между Украиной и "Газпромом", заключенный в 2019 году, завершится 1 января 2025 года. Власти Украины предупреждали, что не будут продлевать соглашение еще в марте этого года. Тем не менее, российский гах продолжит поступатьв Европу через Азербайджан и Турцию. Согласно европейской иницативе REpowerEU, принятой в мае 2022 года, страны ЕС к 2027 году европейские страны намерены полностью избавятся от российского газа, включая СПГ.

Ранее Газпром расторг контракт на поставки газа в Австрию, зависевшую от российских поставок на 80% после того, как австрийская газовая компания OMV доказала в суде неисполнение контракта в полном объеме в 2022 году и наложила арест на российский газ стоимостью 230 млн евро. В отличие от словацких властей, OMV заранее заключила контракты на поставки газа с другими производителями, в частности с Норвегией.

Отметим, Фицо и Путин не сообщили о достижении каких-либо договоренностей.







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