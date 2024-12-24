Министерство цифрового развития РФ и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков в мессенджерах под предлогом борьбы с мошенниками, сообщает со ссылкой на газету "Коммерсант" портал Meduza.io.

По данным источников издания, российские ведомства рассматривают два возможных сценария: полная блокировка голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы.

По данным оператора "Мегафон", сейчас "доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%", при этом "около 70%" из них якобы поступает из-за границы. Операторы связи заявили, что сами не могут без дополнительных инструментов блокировать звонки в мессенджерах без участия Роскомнадзора и "активного вовлечения владельцев мессенджеров".

Как отмечает "Коммерсант", в октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что у ведомства есть технологические возможности заблокировать звонки в мессенджерах. Он допускал, что ведомство пойдет на такой шаг, если мессенджеры будут нарушать российские законы.

В Минцифры сообщили изданию, что пока не "разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах", а также отметили, что "открыты к предложениям отрасли". В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.

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