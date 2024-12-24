Тысячи людей вышли на протесты в христианских районах сирийской столицы Дамаска и города Сукайлабия после того, как в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее поджег рождественской елки. Прозвучали призывы к новым лидерам принять меры по защите меньшинств, сообщает "Sky News".

"Мы требуем защиты прав христиан", — скандировали демонстранты во время марша по городу в канун Рождества.

Протесты вспыхнули после того, как в понедельник в социальных сетях стали вирусными кадры, на которых люди в масках поджигают рождественскую елку в городе Сукайлабия, где проживает христианское большинство. Город расположен недалеко от Хамы.

🎄 Des militants ont mis le feu à un sapin de à Suqaylabiyah en Syrie pic.twitter.com/Qc9UGKzcvR — Press TV Français (@PressTVFrench) December 23, 2024

Базирующаяся в Лондоне организация "Сирийская обсерватория прав человека" сообщила, что дерево подожгли представители исламистской группировки Ansar al Tawhid.Во вторник протестующие в Дамаске скандировали лозунги против иностранных боевиков в Сирии, сообщает BBC.

"Сирия свободна, ни один сириец не должен ее покинуть", — заявили активисты. В другом районе Дамаска протестующие несли крест и сирийские флаги, скандируя: "Мы пожертвуем наши души ради креста".

Протестующий по имени Джордж сказал агентству AFP: "Если нам не позволят жить нашей христианской верой в нашей стране, как раньше, тогда мы ей больше не принадлежим".

Свержение диктатора Башара аль-Асада в начале декабря возглавляемым джихадистами альянсом вооруженных группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), когда-то связанным с террористической группировкой "Аль-Каида", вызвало обеспокоенность о судьбе религиозных меньшинств Сирии. Однако лидер ХТШ настаивает на том, что все религии будут уважаться.

Религиозный лидер ХТШ отметил, что те, кто поджег дерево, "не являются сирийцами", и пообещал наказать виновных: "К завтрашнему утру елка будет восстановлена и освещена".

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