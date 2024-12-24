Святой год 2025 год, посвященный надежде и доверию, начался с открытия Папой Римским Франциском Святых дверей в базилике Святого Петра. Верующих призвали совершить паломничество в Рим. В столице Италии в следующем году ожидают более 30 миллионов релишиозных гостей.

Первый Юбилейный или Священный год был отмечен в 1300 году. Так возникла церковная традиция проходить через врата, открытые в этой и других базиликах, что позволяет паломникам получить индульгенцию или прощение грехов.

Это второй юбилей, который организует Папа Франциск. Первый состоялся в 2015 году. Главная идея Священного 2025 года - укрепить надежду и доверие.

Около 7000 человек следили за происходящим в базилике, еще тысячи - на больших экранах, установленных на площади Святого Петра и за трансляцией по всему миру.

В столице Италии приняты особые меры безопасности: дополнительно задействованы 700 сотрудников полиции, используются передовые метода обеспечения правопорядка. После недавнего нападения на рождественскую ярмарку в Германии усилены наблюдение и полицейское патрулирование ключевых культовых объектов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !