Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине утром 25 декабря. Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны, пишет "Украинская правда". Украинские беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 декабря, сообщает "Медуза" со ссылкой на Минобороны РФ.

Киевляне провели утро в убежищах и в метро

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря, нанесли несколько ударов баллистическими ракетами, а также подняли в воздух нескольких бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Также в атаке участвуют ударные беспилотники.

Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Под удар попали теплоэлектростанции энергетической компании ДТЭК. "Серьезно повреждено оборудование", — сообщили в компании. "Укрэнерго" пишет, что в Украине ограничили потребление электроэнергии.

Россия атаковала Харьков, применив не менее семи баллистических ракет, произошло несколько пожаров, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, зафиксированы попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах Харькова. В результате удара ранения получили шесть человек.

В Днепропетровской области, как сообщил глава региона Сергей Лысак, под удар российских войск попали объекты энергетики.

В Киеве, где воздушную тревогу объявили в 5:30 утра, жители укрылись на станциях метрополитена.

В России закрыли аэропорт Казани

По данным российской стороны, дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 59 дронов: 26 сбили в Белгородской области, 23 — в Воронежской, по три — в Курской, Брянской и Тамбовской областях, один — над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили дроны в пригороде Воронежа и двух районах области. В одном из районов из-за падения обломков повреждена линия электропередачи. Также повреждены несколько частных домов и построек, пострадавших нет.

В Брянской области, по данным властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Власти других атакованных регионов о последствиях не сообщали.

В Росавиации сообщили утром 25 декабря, что в работе аэропорта Казани ввели ограничения, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Как сообщает РИА Новости, рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска, летевшие в Казань, перенаправили в Самару.

Такие ограничения в работе аэропортов вводят регулярно в разных регионах страны, обычно это связано с угрозой атаки дронов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !