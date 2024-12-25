Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе изменил приговор режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об "оправдании терроризма". Об этом сообщает 25 декабря корреспондент издания "Медиазона".

Изначально обеим подсудимым назначили по шесть лет колонии общего режима. После рассмотрения апелляции суд уменьшил приговор Беркович на пять месяцев - до пяти лет и семи месяцев, а Петрийчук - на два месяца - до пяти лет и девяти месяцев.

Как отмечает "Медиазона", адвокаты Беркович и Петрийчук настаивали, что обвинение строится на противоречивых показаниях анонимных свидетелей. При этом почти все другие свидетели, не скрывавшие свои лица, дали показания в пользу Беркович и Петрийчук.

Кроме того, защита требовала отменить июльские приговоры на том основании, что они были вынесены на основе противоречивых и антинаучных экспертиз. В частности, "деструктологической" экспертизы религиоведа Романа Силантьева.

Дело об оправдании терроризма из-за спектакля

Женю Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. Показы "Финиста" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 годы. Постановка получила две престижные театральные премии "Золотая маска".

По делу назначена новая экспертиза

В конце июня центр судебной экспертизы при Минюсте РФ признал, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, так как "деструктология не является наукой".

Этому предшествовало обращение десятков российских ученых "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Примером они назвали экспертизу в деле Беркович и Петрийчук.

Ученые подчеркнули, что "деструктология" не признается официально в качестве существующей науки ни в РФ, ни в других странах, а все "научные статьи" по данной тематике были написаны только одним человеком - сотрудником Московского государственного лингвистического университета и религиоведом Романом Силантьевым.

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