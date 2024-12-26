Израиль атаковал аэропорт в Йемене, когда там находился глава ВОЗ

Из Йемена поступают сообщения об израильских авиаударах, нанесенных по двум городам страны, находящимся под контролем вооруженного проиранского движения хуситов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он сам находился в аэропорту, подвергшемся бомбардировке.

"Мы собирались начать посадку на авиарейс из Саны, когда, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке, — написал гендиректор ВОЗ в сети X. — Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждены".

Хуситский телеканал сообщил, что погибли три человека. Израиль заявил, что удары были нанесены по аэропорту в Сане, двум электростанциям и трем портам — все это в заявлении израильского командования называется "военной инфраструктурой".

Гебрейесус, как следует из его заявления, не пострадал, он и его коллеги по ВОЗ и ООН находятся в безопасности, но не смогут покинуть Йемен, пока повреждения в аэропорту не будут устранены.

В последние дни Израиль предупреждал, что готовит мощный удар по хуситской части Йемена в ответ на недавний обстрел группировкой израильских городов ракетами и беспилотниками.

"[Израильские] истребители нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на западном побережье и в глубине Йемена", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Цели, по которым нанесены удары, включают военную инфраструктуру, используемую террористическим режимом хуситов для в военных целях в международном аэропорту Саны и на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб", — уточняют израильские военные.

Хуситы неоднократно атаковали Израиль ракетами и шахедами с первых месяцев войны в Газе, последовавшей за масштабным нападением ХАМАС 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе в результате последнего ракетного удара хуситов в Израиле были ранены более десятка человек.

После подобных случаев Израиль несколько раз наносил ответные удары, обычно силами авиации.

Ранее на этой неделе министр обороны Израиля заявил, что страна готовится нанести по хуситам "сильный удар", и предупредил, что намерен "обезглавить руководство группировки".

Хуситы — это вооруженная политическая и религиозная группировка, поддерживаемая Ираном. С 2015 года, когда хуситы свергли международно признанное правительство, группировка взяла под свой контроль значительную часть западного Йемена, где расположена и столица страны, город Сана.

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