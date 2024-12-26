Российские власти просят не обсуждать "гипотезы" и не торопиться с выводами о причинах крушения следовавшего в Грозный пассажирского самолета, упавшего в среду в Казахстане, под городом Актау, в результате чего погибли 38 человек. Этот комментарий прозвучал в момент, когда все шире обсуждалась версия, связывающая авиакатастрофу с работой российской ПВО.

"До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно, — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия".

Следствие ведут власти Казахстана. В четверг транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев заявил, что их расследование пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастрофе, передает Reuters.

В Азербайджане четверг объявлен днем национального траура по жертвам авиакатастрофы: из находившихся на борту 67 человек выжили 29.

Президент страны Ильхам Алиев назвал крушение лайнера "огромной трагедией, обернувшейся для азербайджанского народа огромным горем".

Вскоре после крушения самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный из Баку, ряд авиационных экспертов высказали предположение, что на подлете, в небе над Чеченской Республикой, самолет был поврежден системой ПВО.

Известно, что незадолго до падения самолет был перенаправлен из пункта назначения — через Каспийское море, в западный Казахстан.

В Азербайджане множество анонимных источников в разговорах со многими СМИ в стране и за рубежом утверждают, что причиной катастрофы стала российская ракета.

В частности, один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил корреспонденту Reuters, что предварительные результаты подтвердили: самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С", а его коммуникации на подлете к Грозному были парализованы системой радиоэлектронной борьбы.

"Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет", — цитирует его агентство.

Этот вывод о действиях российской ПВО корреспонденту Reuters подтвердили еще три анонимных азербайджанских источника.

В четверг проправительственный азербайджанский телеканал AnewZ также сообщил, что предварительное расследование показало: самолет был поврежден осколками ракеты класса "земля-воздух" из российской системы обороны "Панцирь-С".

В американской администрации агентству AFP также заявили, что первые признаки указывают на то, что российская система ПВО поразила лайнер Azerbaijan Airlines.

Би-би-си попросила прокуроров в Казахстане прокомментировать эти сообщения, на что те лишь заявили, что расследуются все версии возможных причин катастрофы.

Израильская авиакомпания El Al в четверг объявила о приостановке своих рейсов из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю, ссылаясь на "события в воздушном пространстве России", сообщают многие израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как рассказал российскому телевидению один из выживших пассажиров, по его мнению, в густом тумане над Грозным пилот пытался приземлиться дважды, а "на третий раз что-то взорвалось… часть обшивки самолета вылетела".

Лояльные Кремлю СМИ вскоре после катастрофы распространяли версию о столкновении со стаей птиц. Эксперты к этой версии относятся скептически.

Столкновения с птицами приводят к тому, что самолет планирует в сторону ближайшего аэродрома, сказал авиационный аналитик Ричард Абулафия агентству Reuters. "Можно потерять управление самолетом, но настолько сбиться с курса нельзя", — заметил он.

Джастин Крамп в компании по анализу рисков Sibylline в интервью Radio 4 Би-би-си указал на характер повреждений самолета внутри и снаружи. "Это выглядит очень похоже на детонацию ракеты ПВО позади и слева от самолета, если посмотреть на расположение повреждений от осколков", — сказал Крамп.

Самолет был перенаправлен в аэропорт Актау, расположенный примерно в 450 км к востоку. На опубликованных кадрах видно, как примерно в 3 км от взлетно-посадочной полосы самолет на огромной скорости снижается, сталкивается с землей, после чего вспыхивает.

На борту самолета находились в основном граждане Азербайджана, но также были пассажиры из России, Казахстана и Кыргызстана.

На видеозаписях видно, как из-под обломков самолета выползают выжившие, некоторые с видимыми травмами.

Пострадавшие были доставлены в больницу. В четверг азербайджанское информационное агентство Azertac сообщило, что состояние семерых достаточно хорошее, чтобы они смогли вылететь обратно в Баку.

В Azerbaijan Airlines заявили журналистам, что только в октябре самолет прошел полное техническое обслуживание и технических неисправностей не имел.

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