Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх умер в возрасте 92 лет. Как сообщается, он находился в больнице в Дели после ухудшения его состояния.

Манмохан Сингх считается архитектором либеральных экономических реформ, которые позволили Индии стать одной из самых быстроразвивающихся держав: в стране, стоявшей в начале 1990-х годов на грани банкротства, он снизил налоги, девальвировал рупию, приватизировал государственные компании и стал приглашать иностранных инвесторов.

Это оживило экономику, подстегнуло рост промышленного производства и обуздало инфляцию. Экономический рост в Индии остается стабильно высоким с 1990-х годов.

По меркам индийской политики Сингх довольно долго пробыл на посту премьер-министра — с 2004 по 2014 годы, а до того с 1991 года занимал пост министра финансов. Он стал всего лишь вторым премьером страны, переизбранным после того как он полностью отбыл первый срок. До него это удавалось только Джавархалалу Неру — первому премьеру независимой Индии.

"В демократии, чтобы стать государственным деятелем, надо сначала победить на выборах"

При этом Сингх всегда остро ощущал, что у него нет собственной политической базы. До назначения министром он был технократом — экономическим советником правительства и Центрального банка страны. В 1999 году он впервые попытался избраться в нижнюю палату парламента и проиграл выборы. На выборах 2004 года его также ждало поражение.

"Хорошо быть государственным деятелем, но в демократии, чтобы стать государственным деятелем, надо сначала победить на выборах", — заметил он.

Сингх заседал в верхней палате, куда его номинировала его партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Премьер-министром он стал после того, как лидер партии Соня Ганди, возглавлявшая тогда этот политический клан, решила не занимать премьерское кресло, объясняя это необходимостью защитить партию от нападок по поводу того, что она родилась в Италии.

Однако критики на протяжении всего премьерства Сингха утверждали, что настоящие рычаги власти оставались у Сони Ганди, а сам он был декоративной фигурой.

Также Манмохан Сингх был первым и пока единственным сикхом, занимавшим пост премьера. В качестве главы кабинета он публично извинился в парламенте за погромы 1984 года, в которых погибло 3 тысячи сикхов.

Второй срок премьерства Сингха был отмечен чередой коррупционных скандалов, которые, по мнению многих, привели к разгрому ИНК на выборах 2014 года. Пришедший тогда к власти Нарендра Моди из индуистской националистической партии "Бхаратия джаната парти" остается премьером до сих пор; многие политологи сравнивают его с правыми популистами в западных странах, такими как Дональд Трамп.

"Индия скорбит о потере одного из своих самых выдающихся лидеров", — отреагировал Моди в соцсетях на смерть своего предшественника. По его словам, он вспомнил, что всегда замечал "мудрость и смирение" Сингха.

Рахул Ганди, нынешний лидер "Индийского национального конгресса" и отпрыск династии, заявил, что "потерял наставника и проводника".

Его сестра Приянка Ганди заявила, что Сингх "до конца сохранял искреннее стремление к равенству, мудрость, силу воли и храбрость".

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