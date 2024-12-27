Представители администрации США впервые неофициально подтвердили, что самолет Азербайджанских авиалиний, разбившийся недалеко от города Актау в Казахстане в среду 25 декабря был поражен российской системой ПВО, сообщают американские и британские медиа.

"Предварительные данные указывают на то, что российская зенитная система могла сбить пассажирский самолет, разбившийся в Казахстане в среду", сообщил американский чиновник на условиях анонимности, передают CNN, Financial TImes, Guardian, ABC и CBS. Это первый случай, когда США предоставили свою оценку произошедшего в среду крушения.

Если ранние данные подтвердятся, это "мог быть случай ошибочной идентификации, когда плохо обученные российские подразделения произвели неосторожный обстрел на фоне использования Украиной беспилотников", завил источник в американской администрации. По его словам, "если Россия действительно поразила азербайджанский самолет, это станет еще одним примером ее безрассудных действий в войне с Украиной".

Как сообщает CNN, казахстанские спасатели обнаружили второй черный ящик, который, как они надеются, поможет пролить свет на причины катастрофы.

Напомним, в среду 25 декабря, пассажирский самолет Embraer 190 Азербайджанский авиалиний следовавший рейсом J28243 из столицы Азербайджана Баку в Грозный, столицу Чечни, разбился на подходе к аэропорту казахстанского каспийского порта Актау. 29 человек из 67, находившихся на борту, выжили в катастрофе. На видеосъемке с места крушения, распространившейся по соцсетям, хорошо различимы следы поражения задней части фюзеляжа самолета и его хвостового оперения боевыми элементами противовоздушной ракеты. Рейсом летели граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кригизии.

Азербайджан требует извинений

В четверг вечером депутат, член Комитета по международным отношениям парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения Азербайджану за атаку на гражданский самолет.

"Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - заявил Мусабеков агентству Turan, - "те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость".

Крушение расследует комиссия с участием представителей Казахстана, Азербайджана и России, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

ПВО над Грозным

В день крушения самолета, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (утверждает, что не связан с ФСБ - ред.) опубликовал расшифровку переговоров пилота авиарейса с диспетчером аэропорта Грозного. Как сообщил ВЧК-ОГПУ на следующий день, из расшифровки следует, что самолет стал жертвой средств радио-электронной борьбы, включенных в этот момент из-за атаки украинских беспилотников. Как только лайнер начинал снижаться для посадки, у него переставал работать GPS. В то же время, радар эропорта Грозный терял контакт с самолетом. Пилот принял решение лететь в Баку и стал разворачиваться. В этот момент рядом с самолетом произошел взрыв, который пилот самолета принял за столкновение со стаей птиц. Пилот доложил диспетчеру об отказе гидравлических систем самолета и потере управления.

Согласно данным, опубликованным "ВЧК-ОГПУ" сегодня, так называемый "план Ковер", то есть полное закрытие воздушного пространства аэропорта Грозный, был введен лишь минутой позже взрыва ракеты, а самолет пострадал от взрыва над Наурским районом Чечни, где расположены российские средства ПВО. Всего, по данным канала, в среду над Грозным были сбиты три украинских беспилотника.

Как ранее сообщала русская служба BBC, на следующий день после катастрофы многочисленные источники в Азербайджане заявляли местным СМИ, что причиной катастрофы стала российская ракета. Один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил агентству Reuters, что предварительные результаты подтвердили: самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С". "Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет", - сказал собеседник агентства.

О том, что по итогам предварительного расследования самолет был поврежден осколками ракеты класса "земля-воздух" системы ПВО "Панцирь-С", заявил и проправительственный азербайджанский телеканал AnewZ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал крушение лайнера "огромной трагедией, обернувшейся для азербайджанского народа огромным горем". Прошедший четверг был объявлен в Азербайджане днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

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