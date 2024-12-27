Самолет Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный и потерпевший крушение в Казахстане, подвергся "внешнему воздействию", утверждают азербайджанские власти. К такому же предварительному выводу пришла и авиакомпания. Тем временем Росавиация признала, что в столице Чечни утром 25 декабря был объявлен план "Ковер".

Embraer E190 потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау утром в среду, 25 декабря. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 — выжили.

Через два дня после авиакатастрофы авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) выступила с заявлением о возможных причинах трагедии. Согласно предварительным результатам расследования, к крушению самолета привело "внешнее физическое и техническое вмешательство".

Говорит о "внешнем вмешательстве" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, именно к такому предварительному выводу пришли эксперты на основе анализа обломков самолета и показаний свидетелей. "Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием", — приводит слова Набиева Media.az.

В частности, по словам Набиева, выжившие в авиакатастрофе (в том числе россияне) рассказали о звуках взрывов над Грозным, которые доносились снаружи.

Из соображений безопасности AZAL приостановила полеты в восемь российских городов с 28 декабря и до окончания расследования: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Рейсы в Грозный и Махачкалу авиакомпания прекратила выполнять сразу после крушения Embraer 190. От полетов в другие российские города, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, AZAL пока не отказалась.

Несколько других авиакомпаний — FlyDubai, Qazaq Air — тоже приостановили полеты в отдельные аэропорты России из соображений безопасности. Израильский El Al приостановил рейсы в Москву из Тель-Авива — единственное направление, по которому компания летала в Россию.

Сразу после авиакатастрофы под Актау пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко озвучил предварительную версию о причинах происшествия — якобы после столкновения с птицами на борту возникла "нештатная ситуация", и командир судна решил отправиться на запасной аэродром.

Но через несколько часов в соцсетях и СМИ стали появляться фотографии и видео хвостовой части самолета, на которой видны повреждения, не свойственные столкновениям с птицами. Вместе с фотографиями появились теории о связи авиакатастрофы с атакой украинских дронов на Грозный утром 25 декабря.

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Только в пятницу, 27 декабря, глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением. Он рассказал, что в районе чеченской столицы была "сложная обстановка": из-за атаки украинских беспилотников "на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ" там был введен режим "Ковер", а аэропорт Грозного накрыл "плотный туман", и на высоте 500 метров не было видимости.

План "Ковер" подразумевает закрытие неба над определенной территорией, когда воздушное судно незаконно пересекает российские границы, или при появлении неопознанных летательных объектов. Если самолет находится в воздухе, когда объявляется план "Ковер", он должен немедленно приземлиться или выйти за пределы района.

Когда именно "Ковер" был объявлен над Грозным, непонятно: сообщений о закрытии аэропорта в столице Чечни утром 25 декабря не было ни в российских информационных агентствах, ни в телеграм-каналах. Более того, гендиректор аэропорта Грозного Альви Шахгириев рассказал агентству Regnum, что "Ковер" вводили уже после того, как командир воздушного судна AZAL принял решение уйти на запасной аэродром.

Глава Росавиации также рассказал, что командир судна дважды попытался посадить самолет в аэропорту Грозного, но не смог. О неудачных попытках приземлиться в Грозном говорят также выжившие пассажиры и бортпроводники.

"Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", — заявил Ядров. О каких именно аэропортах идет речь, глава Росавиации не сообщил.

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