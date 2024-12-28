Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, пишет портал Meduza.io.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Запрет объяснили борьбой с телефонными мошенниками, которые "чаще всего пользовались такими технологиями, поскольку это позволяло подменять номера".

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", — говорится в сообщении правительства.

В правительстве подчеркнули, что это решение "никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи".

"Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", — заявили в кабмине.

24 декабря "Коммерсант" сообщил, что министерство цифрового развития РФ и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков в мессенджерах под предлогом борьбы с мошенниками. По данным источников издания, российские ведомства рассматривают два возможных сценария: полная блокировка голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы. В Минцифры сообщили изданию, что пока не "разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах".

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