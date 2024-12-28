В субботу российский "Газпром" направил молдавской газовой компании "Молдовагаз" уведомление, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и "накопившейся задолженностью" поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.

Мера вступит в силу в 7 утра по Кишиневу 1 января 2025 года.

"ПАО "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту", — говорится в документе.

Согласно российским расчетам, долг Молдовы за газ составляет 709 млн долларов. Молдавская сторона признает долг всего в 8,6 млн долларов, ссылаясь на результаты международного аудита. "Газпром" не принимает выводы британских и норвежских аудиторов, нанятых молдавским правительством.

Как долго будет действовать это решение и какие условия и в какие сроки Молдова должна выполнить требования для возобновления поставок, конкретно не прописано, отмечается только, что ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока российская компания письменно не уведомит "Молдовагаз" о его отмене.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в ответном заявлении в фейсбуке указал, что прекращение поставок российского газа затронет в первую очередь отколовшуюся территорию Приднестровья, передает Reuters.

Россия использует энергию как политическое оружие, и Молдова теперь рассматривает свои правовые возможности, включая международный арбитраж, отметил Речан.

Удар по Приднестровью

От решения "Газпрома" пострадает прежде всего пророссийские Приднестровье — непризнанный в мире регион, заявляющий о своей независимости от Молдовы и о желании сближения с Россией.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в субботу, что начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый "Газпромом" природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался его компанией на левобережье Молдовы — в Приднестровье.

"В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", — сообщает руководитель молдавской компании, в которой "Газпром" выступает одним из акционеров.

Во все годы своей независимости Молдова зависела от российского газа, и пока у власти в стране находились пророссийские силы, она могла надеяться на бесперебойные поставки по льготным ценам.

С приходом прозападного правительства Майи Санду Молдова столкнулась с газовым давлением со стороны Москвы.

С начала октября 2022 года поставки российского газа в Молдову сократились по меньшей мере наполовину, и уже в декабре, с началом зимы, страну охватил серьезный энергетический кризис.

Нехватка сырья сказалось на работе энергогенерирующего предприятия "МолдГРЭС" в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове, но перестало справляться со своей задачей.

Остальные 30% Молдова получала из Украины, но та больше не могла экспортировать электроэнергию: значительная часть украинской инфраструктуры, в том числе электростанций, разрушена Россией.

Таким образом, хотя правобережная Молдова и запаслась европейским газом, она может остаться без электричества, если "МолдГРЭС" полностью встанет.

Усугубления энергокризиса молдавские власти ожидали. После того, как Украина объявила о прекращении транзита российского газа через свою территорию, Молдова 13 декабря ввела режим ЧП в своей сфере энергетики.

Однако тогда многие эксперты не видели предпосылок к полному разрыву контракта с "Газпромом", особенно в свете того, что главный удар в этом случае приходится на регион, который Москва всячески поддерживает.

Как именно будет решаться вопрос с дальнейшим газоснабжением Приднестровья, пока неясно.

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