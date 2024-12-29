Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, легитимность которого не признает оппозиция и предыдущий глава государства Саломе Зурабишвили, прошла в парламенте Грузии 29 декабря. В то время как Кавелашвили приносил присягу в зале заседания парламента, Зурабишвили обращалась с речью к собравшимся с утра по ее призыву у президентской резиденции.

"Я выйду отсюда, к вам выйду и буду с вами, — заявила Саломе Зурабишвили перед тем как покинуть дворец Орбелиани — президентскую резиденцию. — Это здание было символом, пока здесь находился легитимный президент. Я уношу с собой легитимность, я уношу с собой флаг, уношу с собой ваше доверие", — заявила Зурабишвили.

После выступления она вышла к собравшимся у здания президентской администрации. Ее приветствовали аплодисментами и скандированием: "Спасибо!"

Саломе Зурабишвили, которая наряду с оппозицией требует проведения новых парламентских выборов, не раз заявляла, что не собирается покидать президентский пост до инаугурации "легитимного" президента. Вопрос о том, покинет ли она дворец Орбелиани, особенно на фоне угроз в ее адрес со стороны властей, все это время оставался открытым.

После того, как Зурабишвили покинула президентскую резиденцию, часть протестующих переместилась к зданию парламента.

Некоторые принесли с собой красные карточки и свистки. Таким образом они намекали на то, что Кавелашвили был профессиональным футболистом и теперь они хотели бы его удаления с политического поля.

На центрантральном проспекте Тбилиси уже после завершения инаугурации произошли стычки с полицией. Были задержаны шесть участников акции протеста, которых впоследствии отпустили.

В здании парламента между тем проходила церемония инаугурации Михаила Кавелашвили, впервые в истории независимой Грузии избранного не прямым голосованием, а избирательной коллегией. Оппозиция бойкотировала выборы президента.

В зале заседаний, где проходила инаугурация, не было иностранных гостей. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, они не были приглашены, так как это официальная церемония, на которой важно участие членов избирательной коллегии и конституционных органов.

"С сегодняшнего дня в Грузии будет президент, который будет защищать истинную волю народа и конституцию. С сегодняшнего дня у Грузии будет президент, который будет стоять на страже национальных ценностей и интересов", — заявил Папуашвили, открывая церемонию инаугурации.

Михаил Кавелашвили во время речи, которую он произнес после принесения присяги, говорил об "уникальной культуре", которую создал народ Грузии, языке, традициях и семье.

"Грузинская семья — это место, где с детства учатся уважению к родителям и старшему поколению, любви к свободе, борьбе с несправедливостью, уважению инакомыслия, а также традициям, сохраненным нашими предками, которые объединяют грузинский народ", — заявил Кавелашвили.

По его словам, сегодня Грузия стоит перед искусственно навязанной извне поляризацией общества.

"Для меня каждый гражданин Грузии дорог, вне зависимости от его взглядов и политической принадлежности. Я собираюсь быть президентом всех, вне зависимости от того, кому я нравлюсь, а кому нет", — заявил он.

Как говорят представители правящей партии "Грузинская мечта", у Кавелашвили, бывшего футболиста и представителя известной антизападной риторикой "Силы народа", теперь важная и сложная миссия.

Он должен восстановить репутацию института президента, которой, по мнению представителей "Грузинской мечты", нанесли вред его предшественники, в том числе пятый президент Саломе Зурабишвили.

Что дальше?

По конституции Грузии полномочия главы государства прекращаются с момента принесения присяги вновь избранного президента.

Кандидатуру Зурабишвили шесть лет назад во время президентских выборов поддерживала правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили. Сегодня она — главная мишень нападок представителей "Грузинской мечты" и символ приверженности Грузии проевропейскому пути для западных партнеров и значительной части протестующего населения.

Протесты вспыхнули после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о снятии до конца 2028 года вопроса о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС.

С тех пор сотни демонстрантов были задержаны за административные правонарушения. Десяткам протестующих грозят длительные сроки по уголовным статьям. Насильственные разгоны и избиения демонстрантов, особенно жесткие в первые дни протестов, увеличили число протестующих.

Некоторые страны в ответ ввели визовые и финансовые санкции в отношении грузинских чиновников, в том числе министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

27 декабря под финансовыми санкциями США оказался и почетный председатель и основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, которого критики властей считают единоличным правителем Грузии.

В Госдепартаменте США причиной введения санкций в отношении Иванишвили назвали подрыв демократического и евро-атлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации.

В видеообращении 23 декабря, которое последовало за одной из самых масштабных демонстраций в Тбилиси, Зурабишвили говорила о двух возможных сценариях развития событий в Грузии.

Оба, по ее словам, ведут к новым парламентским выборам, но один путь проходит через диалог с правящей партией, а второй, альтернативный — через "распад режима", который, по мнению Зурабишвили, уже начался.

Несмотря на предложение Зурабишвили к представителям правящей партии о переговорах до 29 декабря, никто из них не пошёл ей навстречу. При этом власти пригрозили ей уголовным преследованием и даже тюрьмой, если она попытается остаться в резиденции. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, задача властей — предупредить Зурабишвили и предотвратить совершение преступления.

"Согласитесь, будет очень некрасивая картина, если нам придется силой выводить Саломе Зурабишвили из резиденции и доставлять ее в учреждение по исполнению наказаний. Конечно, это нежелательная картина. Это, может, устраивает хозяев Зурабишвили, и они могут дать ей такое задание, однако это будет некрасиво", — сказал журналистам Кобахидзе.

Зурабишвили в своей речи во время инаугурации Кавелашвили происходящее в парламенте назвала "пародией". Она в очередной раз выразила уверенность, что в Грузии пройдут новые парламентские выборы, назвав это единственным выходом из подобных кризисов.

"Я буду с вами до конца, пока мы не назначим выборы и пока у нас не будет нашего свободного, достойного правительства", — пообещала Зурабишвили.

Все оппозиционные силы, преодолевшие барьер на спорных парламентских выборах 26 октября, считают, что Зурабишвили остается легитимным президентом Грузии, и требуют проведения новых парламентских выборов.

Такую позицию разделяет и часть западных политиков. К примеру, республиканец и председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон уже пригласил Зурабишвили на инаугурацию Трампа 20 января, назвав ее "единственным легитимным лидером Грузии".

Именно после 20 января и смены администрации в США грузинские власти обещали "перезагрузку" достигших беспрецедентного кризиса отношений Тбилиси с Вашингтоном.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !