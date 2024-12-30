С полуночи 1 января штрафы за превышение скорости в Эстонии резко вырастут, сообщает Rus.ERR. При этом очень много нарушений фиксируется на шоссе Рига-Таллинн.

"Количество нарушений скоростного режима растет с каждым годом. В этом году стационарные и мобильные камеры зафиксировали 310 000 нарушений и даже больше. Превышения скорости растут преимущественно на основных шоссе – Таллинн-Тарту и Пярну-Икла, где интенсивность движения очень высока", – сказал глава службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

С Нового года штраф за превышение скорости составит не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро. Стоимость одного километра, зафиксированного мобильным фоторадаром, теперь составит не пять евро, а семь.

Максимальный размер штрафа (превышение скорости на 60 и более км/час) теперь будет составлять 3200 евро. Минимальные штрафы (превышение до 20 км/час) будут выписываться в пределах 30 штрафных единиц (не более 240 евро).

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