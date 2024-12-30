Журналисты Reuters в ходе журналистского расследования установили, что химические заводы, связанные с российскими олигархами, поставляют ингредиенты для предприятий, производящих взрывчатку для российской армии. Свои выводы они сделали на основании анализа данных о железнодорожных перевозках и налоговой отчетности.

Расследование журналистов Reuters выявило пять химических компаний, которыми полностью или частично владеют пять российских миллиардеров, находящихся под западными санкциями. Эти компании, по данным Reuters, обеспечили более 75% ключевых химических веществ, отправленных по железной дороге на крупнейшие российские заводы по производству взрывчатых веществ с начала войны до сентября этого года.

Анализ агентства впервые показывает, как российские предприятия, с которыми российские олигархи формально порвали связи, наживаются на военных поставках.

Кто поставлял компоненты

В расследовании Reuters назван Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ, российский миллиардер Искандар Махмудов и его партнер Андрей Бокарев в марте 2022 года заявили, что продали свой контрольный пакет материнской компании СУМЗ - УГМК, но кому - не сообщили).

Махмудов и Бокарев - совладельцы российского вагоно- и локомотивостроительного гиганта "Трансмашхолдинг". С 2006 года он владеет рижским "РЭЗ"

Кроме того, журналисты установили, что компоненты взрывчатки поставляют "Евраз", принадлежащий Роману Абрамовичу и его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову, одна из крупнейших нефтяных компаний России "Лукойл", бывший президент которой Вагит Алекперов (контролирует 8,55% акций компании) стал в 2024 году самым богатым российским миллиардером (по данным Forbes, состояние в 28,6 млрд), "Еврохим", зарегистрированный в Швейцарии и до марта 2022 года принадлежавший миллиардеру Андрею Мельченко (сейчас управляется трастом, бенефициаром которого является его жена), "Уралхим" Дмитрия Мазепина (контролирует 48% акций) и Все эти российские олигархи находятся под санкциями, однако, их компании, кроме "Евраза" и УГМК - нет. Многие из них поставляют на экспорт гражданскую химическую продукцию, например, удобрения.

Чтобы определить, откуда основные российские заводы по производству боеприпасов получают свои поставки, Reuters проанализировало движение более 600 000 железнодорожных перевозок, которые содержали химические вещества, необходимые для производства взрывчатых веществ, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2024 года.

Журналисты также пользовались утечками российской налоговой отчетности за 2023 год.

Компоненты гексогена, октогена и аматола

Всего пять заводов по производству боеприпасов получали материалы от компаний российских олигархов. Журналисты Reuters установили, что два завода, принадлежащих компании "ЕвроХим" поставляют химические вещества на Федеральное казенное предприятие "Завод имени Свердлова" в городе Дзержинске (Нижегородская область). По данным украинской разведки, это - единственный в России значимый производитель октогена и гексогена, которые используются в артиллерийских снарядах и ракетах.

Так, принадлежащий "Еврохиму" "Невинномысский азот" направил не менее 38 тыс. тонн уксусной кислоты на "Свердлов" в период войны в Украине. Второй завод "ЕвроХима", "Новомосковский азот", отправил почти 5 тыс. тонн азотной кислоты на "Завод им. Свердлова" за тот же период. Оба эти вещества используются для производства октогена и гексогена.

По расчетам Reuters, 5 тыс. тонн азотной кислоты можно использовать для производства 3 тыс. тонн гексогена, этого хватит, чтобы заполнить 500 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

"Уралхим" поставил на завод им. "Свердлова" более 27 тысяч тонн аммиачной селитры, используемой для производства обоих взрывчатых веществ, а также - в смеси с тротилом - аматол, еще одного взрывчатого вещества. "Уралхим" также поставил 6 тысяч тонн азотной кислоты тому же производителю военной взрывчатки. Предприятие также поставляло кислоты на Тамбовский и Казанский пороховые заводы, а также Пермскому пороховому заводу.

Сталелитейный завод принадлежащий компании "Евраз", поставил 5 тысяч тонн толуола — компонента для производства тротила — на Бийский олеумный завод, подразделение "Завода им. Свердлова".

СУМЗ поставляет олеум — также известный как дымящаяся серная кислота — на Тамбовский, Казанский и Пермский пороховые заводы.

Пермский НПЗ "Лукойла" поставил 6,5 тыс. тонн толуола на Пермский пороховой завод, в Казань и Бийск.

С санкциями не все просто

Питер Харрел, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, работавший над санкциями против России в первый год войны, ныне - научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace, заявил Reuters, что, возможно, пришло время пересмотреть решения 2022 года, поскольку страны, ранее зависящие от Украины и России в поставках пшеницы и удобрений, успели найти альтернативные источники.

Представители Министерства финансов США, которое координирует санкции Вашингтона, и Программы развития ООН отказались комментировать выводы Reuters.

Пресс-секретарь Европейской комиссии, отвечая на вопросы о химических компаниях, заявил: "Мы активно изучаем возможности для введения дополнительных мер, чтобы усилить давление и закрыть лазейки таким образом, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной безопасности".

Пресс-секретарь подчеркнул, что любые действия будут предприняты только после тщательного анализа их эффективности и влияния на европейские компании. Однако он отметил, что санкции ЕС уже распространяются на компании, даже если они не указаны в санкционном списке, если они контролируются или принадлежат лицам, находящимся под санкциями.

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