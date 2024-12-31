Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что морской беспилотник Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, впервые в истории поразил воздушную цель.

В заявлении ГУР сказано, что морской дрон поразил российский вертолет Ми-8 31 декабря во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут на западе Крыма. В украинской разведке утверждают, что беспилотник атаковал вертолет ракетами. В заявлении упоминается их название — Р-73 "SeeDragon".

В разведке добавили, что еще один российский вертолет во время боя "получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования".

Разведка опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент атаки по вертолету Ми-8.

Украинские беспилотники атаковали Крым в ночь на 31 декабря. Как заявил ранее назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, российские военные в ходе отражения атаки уничтожили четыре воздушных цели (что именно, не уточняется), а также два морских беспилотника. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили в Крыму 17 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров.

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