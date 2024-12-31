Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 31 декабря, следует из сообщений Воздушных сил ВСУ. По всей Украине около 8 утра объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали регионы Украины авиационными ракетами, также есть угроза применения баллистических ракет. Кроме того, ночью Украину атаковали беспилотники.

По данным украинских мониторинговых пабликов, в атаке также участвуют ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые запускают крылатые ракеты. Кроме того, зафиксирован пуск истребителя МиГ-31К — носителя ракет "Кинжал".

В Киевской области в районе Василькова произошли взрыв, сообщает "Украинская правда". По данным военной администрации региона, в регионе сбили ракеты и дроны, в результате падения обломков поврежден частный дом, ранена местная жительница.

Около 8 утра взрыв был слышен в Киеве. Власти Киева сообщили, что атаку на город отражают силы ПВО. В Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на крышу частного дома, пожар и разрушения отсутствуют, сообщили в городской военной администрации. Всего в Киеве повреждены три частных здания и два автомобиля, пострадавших нет.

В Сумской области, по информации властей, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Глава Шосткинской общины Николай Нога сообщил, что в результате ударов разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и другие объекты.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска нанесли групповой удар "по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ". В заявлении российской стороны сказано, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !