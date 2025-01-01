В последний день уходящего 2024 года на 96 году жизни скончался президент Эстонии в 2001-2006 годах Арнольд Рюйтель.

Арнольд Рюйтель был одной из ведущих фигур в восстановлении независимости Эстонии, сначала как председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, а затем как председатель Верховного Совета.

Именно под его руководством начался переходный период в оккупированной Эстонии, была объявлена нелегитимность Советского Союза и восстановлена независимость.

Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, что выразилось в инициировании процесса Общественного договора.

Руководящая и научная деятельность Арнольда Рюйтеля на протяжении всей жизни в сельской жизни и сельском хозяйстве также убедила многих людей в том, что вступление в Европейский Союз и НАТО отвечает государственным интересам Эстонии.

Президент Алар Карис вместе с супругой Сирье Карисом и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.

В Эстонии, говоря о Рюйтеле, обязательно упоминали его "прямую спину", сообщает эстонский портал Delfi. Это политический миф описательного характера, своего рода представление о нем как о принципиальном и бескомпромиссном политике, который никогда не боялся давления и "всегда стоял за интересы Эстонии". Спина у Арнольда Рюйтеля действительно оставалась прямой до самого конца, а его долголетие и то, как он дожил до такого возраста, могут вызывать только почтительное уважение.

Арнольд Рюйтель по праву был примером для многих: он вел здоровый образ жизни, например, будучи президентом, он заложил традицию приглашать обычных людей, даже в преклонном возрасте, на 10-километровый пеший поход в деревню Янеда, где в свое время он был директором местной сельскохозяйственной школы. Манеры и речь Рюйтеля были простыми, что не могло не вызывать симпатии у многих жителей нашей страны. В этом смысле Арнольд Рюйтель был объединителем эстонского общества, поскольку он пользовался любовью народа в самом лучшем смысле, и был человеком, который искал компромиссы и старался избегать конфликтов.

Значение Арнольда Рюйтеля в эстонской политике и обществе не было однозначным. Он остается единственным представителем высшего эшелона советской номенклатуры, который занимал пост президента Эстонии, и большая часть его политической карьеры прошла в структурах Эстонской ССР. Когда Арнольд Рюйтель баллотировался на пост президента во второй раз, в 2006 году, против него была развернута масштабная политическая кампания, которая завершилась избранием Тоомаса Хендрика Ильвеса президентом Эстонии.

Однако нельзя забывать, что в 1992 году большинство избирателей хотели видеть первым президентом восстановленной Эстонии именно Рюйтеля. Это был первый и последний раз, когда в Эстонии у народа была возможность выбирать президента. Рюйтель получил тогда беспрецедентную поддержку, но этого оказалось недостаточно, так как система была устроена таким образом, что если на референдуме кандидат не набирал абсолютного большинства, то во втором туре президента выбирал Рийгикогу, который тогда избрал Леннарта Мери.

Каким Арнольд Рюйтель войдет в историю Эстонии? Как символ эпохи, а точнее, как символ переходного периода 1990–2004 годов, в начале которого Эстония восстановила свою независимость, а в конце интегрировалась в НАТО и Европейский Союз. Стоит напомнить, что как в начале, так и в конце этого периода Арнольд Рюйтель формально являлся руководителем государства (в 1990–1992 годах как председатель Президиума Верховного Совета). Его запомнят как примирителя и объединителя, поскольку он никогда не искал и не провоцировал конфликтов. Запомнят его терпение, ведь за свою долгую жизнь и политическую карьеру он пережил немало трудных моментов, но не сдавался. Арнольд Рюйтель оставил глубокий след в истории Эстонии и в памяти эстонского народа.

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