Китай считает Тайвань своей территорией. Однако Тайбэй отвергает претензии Пекина и заявляет, что только его народ может решать свое будущее, а Китай должен уважать выбор тайваньского народа.

Президент Китая Си Цзиньпин в своей новогодней речи заявил, что никто не может остановить "воссоединение" Китая с Тайванем и назвал это событие неизбежным. Об этом в среду, 1 января, пишет Reuters.

"Люди с обеих сторон Тайваньского пролива - одна семья. Никто не может разорвать наши родственные связи, и никто не может остановить историческую тенденцию национального воссоединения", - сказал Си.

Агентство напомнило, что в своей прошлогодней новогодней речи Си также говорил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно. И добавил, что люди с обеих сторон "должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации".

Соединенные Штаты Америки уже доставили Тайваню 38 боевых танков Abrams. Это первые новые танки для острова за прошедшие 30 лет.

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