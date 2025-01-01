В течение первых шести месяцев на границе будут проводиться выборочные проверки путешественников по предотвращению преступной деятельности.

Болгария и Румыния упразднили проверки на границе с Евросоюзом и официально присоединились к Шенгенской зоне. Об этом сообщает Euronews в среду, 1 января.

"Когда часы пробили в полночь, министр внутренних дел Болгарии Атанас Илков и министр внутренних дел Румынии Кетелин Предой на пограничном пункте, на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне, безграничному региону Европы", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня жителям этих стран приходилось долго стоять в очередях на 30 сухопутных границах между Румынией и Болгарией в ожидании официальных проверок. Теперь 25 млн жителей этих двух стран присоединились к почти 450 млн гражданам ЕС, которые уже могли свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Тем не менее, по крайней мере, в течение первых шести месяцев на границе будут проводиться выборочные проверки путешественников для предотвращения преступной деятельности, причем особое внимание будет уделяться большим автомобилям.

Также граница Болгарии с Турцией, как внешняя граница Евросоюза, с нового года становится внешней границей Шенгенской зоны, которая со 2 января начнет патрулировать общий контингент из 100 полицейских из стран ЕС.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !