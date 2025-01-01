Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане. По официальным данным, которые передают американские медиа, погибли не менее 10 человек, около 30 раненых доставлены в больницы города.

Очевидцы сообщили телеканалу CNN, что грузовик врезался в толпу пешеходов на улице Бурбон-стрит, в популярном среди туристов районе Нового Орлеана. Один из них заявил, что слышал выстрелы.

Согласно заявлениям очевидцев, которые приводит британская газета Mirror, внедорожник въехал в участников празднования на улице Бурбон в Новом Орлеане около 3:15 утра по местному времени (11:15 по Риге), после чего водитель вышел из машины и начал стрелять.

Власти города подтвердили, что произошел инцидент с большим количеством жертв. По первоначальной информации, погибли 10 человек, около 30 с травмами доставлены в больницы.

На месте происшествия работает полиция.

At least one fatality and multiple casualties after driver ploughed into a group of people on Bourbon Street New Orleans. pic.twitter.com/4v9LrcTy63 — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) January 1, 2025

🚨💔 BREAKING: Horror unfolds in the heart of the French Quarter, New Orleans.



A pickup truck slammed into a crowd during New Year’s celebrations, killing at least 10 people and injuring several others. A night of joy turned into a devastating tragedy. 🌙💔



Our hearts go out to… pic.twitter.com/4WubTfofs6 — SENO ♥︎ (@Seno_Vibes) January 1, 2025

Moment New Orleans police open fire on driver that plowed into a crowd at Bourbon Street pic.twitter.com/9Dly9PwNNZ — Chay Bowes (@BowesChay) January 1, 2025

Город Новый Орлеан подтвердил информацию о нападении в заявлении на своем официальном сайте и сообщил, что люди пострадали в результате "инцидента с массовыми жертвами, связанного с автомобилем, который въехал в большую толпу на Канал-стрит и улице Бурбон", передает телекомпания NBC.

Полиция Нового Орлеана заявила в пресс-релизе, который цитирует местный филиал телекомпании NBC, WDSU: "на улицах Бурбон и Ибервиль зафиксированы массовые жертвы" и что автомобиль, возможно, протаранил толпу людей.

О личности преступника пока ничего не сообщается.

Историческая улица Бурбон, расположенная в Французском квартале, является популярным туристическим местом, заполненным барами и ресторанами, и ожидалось, что в ночь на среду она будет особенно оживленной.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !