Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане. По официальным данным, которые передают американские медиа, погибли не менее 10 человек, около 30 раненых доставлены в больницы города.
Очевидцы сообщили телеканалу CNN, что грузовик врезался в толпу пешеходов на улице Бурбон-стрит, в популярном среди туристов районе Нового Орлеана. Один из них заявил, что слышал выстрелы.
Согласно заявлениям очевидцев, которые приводит британская газета Mirror, внедорожник въехал в участников празднования на улице Бурбон в Новом Орлеане около 3:15 утра по местному времени (11:15 по Риге), после чего водитель вышел из машины и начал стрелять.
Власти города подтвердили, что произошел инцидент с большим количеством жертв. По первоначальной информации, погибли 10 человек, около 30 с травмами доставлены в больницы.
На месте происшествия работает полиция.
Город Новый Орлеан подтвердил информацию о нападении в заявлении на своем официальном сайте и сообщил, что люди пострадали в результате "инцидента с массовыми жертвами, связанного с автомобилем, который въехал в большую толпу на Канал-стрит и улице Бурбон", передает телекомпания NBC.
Полиция Нового Орлеана заявила в пресс-релизе, который цитирует местный филиал телекомпании NBC, WDSU: "на улицах Бурбон и Ибервиль зафиксированы массовые жертвы" и что автомобиль, возможно, протаранил толпу людей.
О личности преступника пока ничего не сообщается.
Историческая улица Бурбон, расположенная в Французском квартале, является популярным туристическим местом, заполненным барами и ресторанами, и ожидалось, что в ночь на среду она будет особенно оживленной.