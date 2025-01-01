Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковали Украину 111 ударными БПЛА типа "Shahed", а также беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым. В Киеве погибли 2 человека, 6 ранены.

63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов были сбиты в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях. 46 вражеских беспилотников-имитаторов потеряны локационно без негативных последствий (сбиты силами РЭБ), ещё два направились обратно в Россию и Беларусь.

В результате попадания дронов и падения их обломков, есть жертвы в Киеве. Как сообщает украинское информагентство УНИАН, речь идет о 2 погибших и 6 раненых. Четверых удалось спасти из-под завалов.

В Печерском районе Киева спасатели ликвидировали масштабный пожар - горела кровля админздания площадью 200 кв.м. Также локализовали возгорание в квартирах на 4-м и 5-м этажах многоквартирного дома (площадь 70 кв.м). Там частичное разрушение с 6-го по 4-й этажи.

В Святошинском районе был потушен пожар в 2 гаражах. Всего повреждены многоквартирного дома, 9 автомобилей, трамвай и трамвайные пути.

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