В расследовании происшествия в Новом Орлеане участвуют ФБР, Министерство внутренней безопасности США, Бюро по алкоголю, табаку, оружию и взрывчатым веществам. Происшествие расследуется, как террористический акт, сообщает телекомпания CNN. ФБР предполагает, что у нападавшего могли быть сообщники. Агентство занято их розыском.

Напомним, в 3:15 по местному времени (11:15 по Риге) внедорожник, двигавшийся на большой скорости врезался в толпу гуляющих в историческом квартале Нового Орлеана на улице Бурбон. В результате тридцать человек пострадали, десять - погибли. Водитель был убит в ходе перестрелки с полицией.

Ранее замруководителя офиса ФБР в Нью Орлеане, замспецагента Алетея Данкан сообщила, что на месте происшествия было найдено импровизированное взрывное устройство, агенты ФБР пытались установить, рабочее оно или нет.

Как сообщили CNN очевидцы трагедии, стальные барьеры против въезда автомашин во время народных гуляний на улице Бурбон в историческом квартале Нового Орлеана, где произошел теракт, не были подняты заранее. Барьеры были установлены в городе в 2017 году, по следам наезда на гуляющих в Ницце в 2015 году. Очевидцы заявили, что полиция использовала деревянные барьеры, которые можно "сдвинуть одним пальцем".

По последним данным, среди раненных двое полицейских. Двое из них пострадали в перестрелке и были направлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает. По сообщениям очевидцев, подтвержденных источниками CNN в правоохранительных органах, нападавший после того, как направил машину в гулявших на большой скорости, остановился вышел из нее и принялся стрелять в прохожих и полицию. В итоге нападавший был убит полицейскими.

О личности и мотивах нападавшего пока ничего не сообщается. Президенту США Джо Байдену доложили о происшествии, он находится на связи с мэром Нового Орлеана.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !