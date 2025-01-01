1 января в Великобритании сильный дождь вызвал масштабное наводнение в графстве Большой Манчестер, где уровень воды в некоторых местах поднялся до крыш автомобилей.

Предупреждения о наводнении были сделаны более чем в 150 местах Великобритании, в основном на севере Англии.

За два дня (с 31 декабря) в графстве Большой Мачестер выпало почти месячное количество осадков. Полиции потребовалось спасать людей, оказавшихся в затопленных домах и автомобилях.

В канун Нового года из-за непогоды пришлось отменить фейерверки в Эдинбурге (Шотландия) и ряде других британских городов. В Лондоне фейерверк был проведен по плану, однако новогодний парад начался позже намеченного.

Несколько поездов были отменены из-за затопления путей, также были закрыли несколько автомобильных дорог.

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