В пригороде Цетине в Черногории в среду, 1 января, мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. В результате погибли не менее 10 человек, сообщил министр внутренних дел страны Данило Саранович. По его словам, двое убитых - дети владельца заведения, который также погиб. Кроме того, несколько человек ранены.

По данным телеканала Vijesti TV, стрельбе предшествовала драка в баре. В полиции полагают, что причиной стрельбы была не мафиозная разборка, а обычный бытовой конфликт, передает агентство dpa. Стрелок ударился в бега, на его поимку брошены "все силы МВД", рассказал журналистам Саранович.

Глава МВД: Стрелок погиб

Позднее министр внутренних дел указал, что нападавший предпринял попытку свести счеты с жизнью около своего дома в Цетине. 45-летний мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу, добавил Саранович.

Правительство Черногории на экстренном телефонном совещании приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич в прямом телеэфире из медицинского центра назвал случившееся "ужасной трагедией".

Povodom tragičnog događaja koji se danas dogodio na Cetinju Vlada Crne Gore je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela Odluku da se 2, 3. i 4. januar proglase za Dane žalosti.https://t.co/inv8qNM7eG — Vlada Crne Gore (@VladaCG) January 1, 2025

Агентство dpa отмечает, что в Черногории и других балканских странах немало людей владеют огнестрельным оружием, не имея на него лицензии.

Цетине - древняя столица Черногории, население города составляет около 14 тысяч человек. В августе 2022 года вооруженный преступник расстрелял там десять человек, а затем сам был убит вооруженным прохожим.

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