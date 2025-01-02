42-летний Шамсуд-Дин Джаббар въехал на внедорожнике в толпу людей, отмечавших Новый год в Новом Орлеане. Он родился и вырос в Техасе, служил в американской армии и интересовался исламом. Что еще известно о нем, и есть ли связь между атакой в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе?

Что случилось

В новогоднюю ночь мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, отмечавших праздник на Бурбон-стрит в Новом Орлеане — одной из самых оживленных улиц города. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь, в результате чего мужчина был убит.

По последним данным, погибли 15 человек, как минимум 35 получили ранения.

Полиция полагает, что водитель намеренно давил людей, стараясь причинить максимальный ущерб. ФБР расследует произошедшее как террористический акт — в машине был найден флаг "Исламского государства" — и ищет возможных сообщников. Во Французском квартале Нового Орлеана, где находится Бурбон-стрит, найдены и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Однако пока ни "Исламское государство", ни какая-либо другая организация не взяли на себя ответственность за это нападение.

Что известно о нападавшем

ФБР назвало имя водителя: это 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар. Он родился и вырос в городе Бомонт (штат Техас).

В августе 2004 года Джаббар был зачислен в центр подготовки военно-морских сил США в Хьюстоне, однако уже месяц спустя он покинул программу.

С марта 2007-го по январь 2015 года Джаббар служил в армии США в качестве специалиста по персоналу и специалиста в области информационных технологий. С февраля 2009-го по январь 2010 года мужчина был командирован в Афганистан.

Его брат, 24-летний Абдур, рассказал газете New York Times, что Шамсуд-Дин пошел в армию, так как не знал, что ему делать со своей жизнью.

В 2015-2017 годах Джаббар учился в Университете штата Джорджия, где получил степень по бизнес-администрированию в области компьютерных информационных систем.

В интервью студенческой газете он рассказывал о трудностях адаптации к гражданской жизни. В частности, Джаббар жаловался на бюрократию, с которой он столкнулся, чтобы получить ветеранскую стипендию на оплату учебы, и на то, что ему сложно перестать использовать армейский жаргон.

"Ты выучиваешь столько аббревиатур. Ты не знаешь, как говорить, не используя эти [армейские] термины, и ты не знаешь, какие из них используются за пределами военных кругов", — говорил Джаббар.

После увольнения с активной службы он оставался в армейском резерве с 2015-го по 2020 год. Как пишет Times, Джаббар возглавлял команду информационных технологий в 1-й бригадной боевой группе 82-й воздушно-десантной дивизии. Это подразделение, отмечает издание, известно как "Дьявольская бригада".

Джаббар закончил свою карьеру в армии в звании старшего сержанта.

У него были лицензии на охоту и рыбалку, а также лицензия агента недвижимости, которая истекла в 2023 году.

Джаббар дважды был женат. Со своей первой женой он развелся в 2012 году; у пары остались две дочери. Он вновь женился в 2017 году и развелся в 2022-м, в этом браке у него родился сын.

По словам Абдура, братья выросли в христианской семье, но Шамсуд-Дин принял ислам много лет назад. "Насколько я знаю, он был мусульманином большую часть своей жизни", — рассказал он New York Times. "Его поступок не представляет ислам. Это в большей степени какая-то радикализация, а не религия".

Другие люди из окружения Джаббара в разговорах с New York Times также отметили его росший со временем интерес к исламу. Около года назад Джаббар арендовал дом в мусульманском районе в Хьюстоне (штат Техас).

Нынешний муж его первой жены рассказал изданию, что они запретили Джаббару видеться с дочерьми, потому что в последнее время он вел себя непредсказуемо, "совсем как сумасшедший, отстригал свои волосы".

Другие знакомые Джаббара, наоборот, называют его спокойным человеком. Он несколько раз имел проблемы с законом, но они не были связаны с насилием: в 2002 году он совершил кражу, в 2005 году — был за рулем без водительских прав, а в 2015 году, отмечает CNN, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает телеканал, в 2020 году во время бракоразводного процесса вторая жена Джаббара попросила выдать временный запретительный судебный приказ, что суд и сделал. В качестве причины развода она указала, что их брак стал "невыносимым из-за разногласий или личного конфликта".

В последние годы, отмечает New York Times, у Джаббара были финансовые трудности. Он работал в аудиторской компании Deloitte и получал около 120 тысяч долларов в год, но его собственная риэлторская компания несла убытки в размере 28 тысяч долларов, и у Джаббара образовался долг по кредитным картам в 16 тысяч долларов.

Арендованный автомобиль и возможная связь со взровом в Лас-Вегасе

Джаббар арендовал электрический внедорожник Ford F-150 Lightning, на котором въехал в толпу на Бурбон-стрит, на сайте Turo — этот сервис позволяет владельцам машин сдавать их в аренду.

На этом же сайте был арендован и Tesla Cybertruck, взорвавшийся в Лас-Вегасе у Trump Hotel утром 1 января. Электромобиль был загружен канистрами с топливом и фейерверками. В результате погиб водитель, семь человек получили легкие травмы.

Американские власти расследуют возможную связь между двумя происшествиями.

Имя человека, который взял в аренду Tesla Cybertruck в штате Колорадо, известно полиции, но официально его пока не называют. Источники в правоохранительных органах рассказали CNN, что у водителя, скорее всего, также был военный бэкграунд.

ФБР ведет расследование. В частности, бюро предстоит определить, был ли взрыв в Лас-Вегасе террористическим актом.

Представители сервиса Turo заявили CNN, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании обоих происшествий.

"Мы полагаем, что у арендаторов, вовлеченных в инциденты в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, не было криминального бэкграунда, который позволил бы идентифицировать их как угрозу безопасности", — сказали в компании.

Автомобиль как оружие

Использование автомобиля в качестве оружия для массового убийства — довольно распространенный метод. Как отмечает ФБР, он набирает популярность, так как дает возможность совершить нападение "при ограниченном доступе к взрывчатым веществам или оружию" и с минимальной подготовкой.

Так, в 2008 году в течение трех месяцев три подобных атаки были совершены в Израиле; аналитики из разведывательно-аналитической компании Stratfor тогда предположили, что палестинские бойцы "стали использовать новую тактику".

Одна из крупнейших атак с использованием автомобиля произошла 14 июля 2016 года в Ницце, когда грузовик въехал в толпу людей, отмечавших день взятия Бастилии на променаде: 86 человек погибли, более 400 пострадали. Ответственность тогда взяло на себя "Исламское государство".

В апреле 2017 года гражданин Узбекистана въехал на грузовике в толпу людей в Стокгольме; пять человек, в том числе 11-летняя девочка, погибли. За день до атаки водитель поклялся в верности "Исламскому государству".

В августе того же 2017 года несколько человек наехали на прохожих в разных точках Барселоны, а затем в расположенном неподалеку городе Камбрильс. 14 человек погибли. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал атаку "джихадистской".

В декабре 2024 года выходец из Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге; пять человек погибли.

Впрочем, не все атаки подобного рода связаны с радикальным исламом или с политикой в целом. Так, в 2024 году мужчина наехал на парк у спортивного центра в китайском Чжухае, где гуляли в основном пожилые люди и подростки. 35 человек погибли. Полиция предположила, что поводом для атаки стало недовольство водителя тем, как было поделено имущество в результате его развода.

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