В правительстве ПМР надеются, что ситуация в энергетике изменится в положительную сторону. В случае, если энергетический кризис затянется, это грозит непоправимыми последствиями для промышленного сектора.

Промышленные предприятия Приднестровья остановлены из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом в четверг, 2 января, заявил первый вице-премьер правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

"Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса", - цитирует его слова Telegram-канал "Новости Приднестровья". Возникшая ситуация связана с прекращением поставок российского газа через Украину.

В правительстве ПМР рассчитывают детально проанализировать ситуацию после 5 января, когда станет понятно, какое потребление, включая отопительные приборы, придется на гражданский сектор.

"Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращение тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов", - отметил Оболоник.

Министр выразил надежду, что ситуация в энергетике рано или поздно изменится в положительную сторону, пояснив, что при длительном неурегулировании энергетического кризиса можно получить "необратимые изменения, то есть предприятия потеряют свои возможности к запуску".

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