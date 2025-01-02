Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.

Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии.

Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо.

Словакия оставалась одной из последних стран, получавших российский газ по трубопроводу через Украину. Контракт на транзитные поставки истек 31 января, и Киев принципиально решил не продлевать его.

Утром 1 января "Газпром" прекратил поставки газа по этому трубопроводу. Некоторые европейские страны продолжают получать российский газ по трубопроводу, проходящему через Турцию и Балканы.

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