Обсуждая варианты удара по ядерным объектам Ирана, президент США не принял решение как на встрече с командой по национальной безопасности, так и после нее, пишет издание Axios.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан представил Джо Байдену несколько предложений по возможному удару по ядерным объектам Ирана в том случае, если Тегеран значительно продвинется в своей ядерной программе до 20 января.

Об этом сообщило в четверг, 2 января, издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. Встреча Байдена с командой по национальной безопасности прошла месяц назад, но известно о ней стало только сейчас.

Как сообщили источники, некоторые советники Байдена считали, что у США имеется возможность нанести успешный удар по ядерным объектам Ирана, поскольку вследствие конфликта с Израилем ракетные возможности и ПВО Ирана, а также военный потенциал его прокси ослаблены. Поэтому снижен риск ответных действий Тегерана.

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