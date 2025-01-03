В своем первом интервью в 2025 году Владимир Зеленский выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп сможет закончить войну с Россией. Он также прокомментировал возможность своего выдвижения на второй президентский срок и объяснил, почему операция ВСУ в Курской области важна для будущих переговоров.

Трамп и перспективы окончания войны

Во время интервью, которое было показано в эфире украинского телемарафона, журналисты попросили Зеленского описать Трампа и рассказать, какое у него сложилось впечатление об избранном американском президенте.

"Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное", — ответил Зеленский. "Он, его качества, они такие. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать — помочь нам остановить Путина. Он это может".

Зеленский напомнил, что у него уже было несколько разговоров с Трампом лично и по телефону.

"Он сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну".

По мнению Зеленского, Трамп "сам по себе способен побеждать", его победа на выборах в США в ноябре 2024 года была убедительной, ни у кого не вызвала сомнений, и "именно такая победа над агрессией России нам и нужна".

Зеленский добавил, что пока у него не было "ни одного негативного момента" во время общения с Трампом.

По его словам, украинская и американская команды "в постоянном контакте" и что главное сейчас — "построить эти отношения". "Я думаю, что Путин боится его, поэтому и делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля дошли до администрации США", — сказал Зеленский.

Трамп обещал закончить войну в Украине в течение одного дня, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться.

Критики Трампа опасаются, что он попытается вынудить Украину заключить мирное соглашение на невыгодных для нее условиях (замораживание конфликта или территориальные уступки), угрожая прекращением военной помощи.

Однако после недавней встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке украинский лидер говорил, что тогдашний претендент на Белый дом по крайней мере не возражал против его доводов.

В ответ на вопрос, когда может закончиться война, президент Украины заявил, что это не произойдет за один день.

"Но горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, и желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами", — сказал Зеленский.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и, по словам Зеленского, избранный президент сказал ему, что рассчитывает на его визит в США в ближайшее время. "Поэтому я думаю, что у нас будет встреча после инаугурации, и мы начнем работать, понимая план".

По словам Зеленского, у Трампа будут контакты и с российской стороной — "будут изучать, кто на что готов". Таким будет первый период после инаугурации Трампа, "а дальше от этого будем строить следующие шаги", объяснил президент Украины.

Результатом этого процесса и может стать прекращение горячей фазы войны, сказал Зеленский. "Это не значит, что все полностью закончится, но это важный шаг, чтобы восстанавливалась жизнь, общество, — заявил он. — Мы не хотим ничего терять, но как оно будет, я сейчас не могу сказать, потому что многое зависит от партнеров".

Почему была важна Курская операция

Зеленский назвал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области "очень сильным козырем на всех переговорах". "Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло".

По словам Зеленского, эти государства считали, что российская армия — непобедима, поэтому их особенно впечатлил тот факт, что Украина захватила часть Курской области и продолжает ее удерживать, в то время как россияне увеличивают там свой контингент "и ничего сделать не могут".

"Они говорили, что через месяц-два оккупируют Сумы, а тут мы там [появляемся в Курской области. — Ред.]" "Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда [в Курскую область. — Ред.] опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка. Желаю им их побольше".

По словам Зеленского, до операции ВСУ в Курской области "даже в Европе неукраинский голос стал громким, и начались все эти разговоры о том, что Украина проигрывает". "[Говорили, что] надо уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину, и тут Курская операция перевернула все".

Летом прошлого года ВСУ захватили несколько районов Курской области, однако с тех пор потеряли контроль над значительной частью российской территории.

Некоторые военные аналитики критикуют решение Киева о вторжении в Курскую область, поскольку туда были направлены одни из самых боеспособных частей ВСУ, которые могли бы понадобиться в самых горячих точках фронта в Донецкой области, где украинским войскам приходится отступать.

Выборы и второй срок Зеленского

В своем интервью Зеленский также ответил на вопрос, действительно ли вскоре после прекращения горячей фазы войны в Украине должны пройти выборы.

"В 2025 году, если удастся и мы сможем получить окончание горячей стадии войны в сильной позиции Украины, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии, после этого в принципе можно думать о том, чтобы не было военного положения в Украине, а потом после этого… [могут быть выборы — Ред.]," — ответил Зеленский.

По словам президента, решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, зависит от того, как закончится война.

"Для меня это не является фокусом сегодняшнего дня. Это не является сегодняшней целью. Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда буду смотреть на это более позитивно. Для меня это не является фокусом на сегодня. Не является целью", — сказал он.

Во время президентских выборов 2019 года Зеленский дал четкое обещание (оно было зафиксировано в его программе), что он баллотируется только на один срок.

Елена Зеленская сказала журналистам, что поддержит выбор мужа, а "популярно это решение или нет в нашей семье" — это уже "второй вопрос".

"Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому, конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь — это изнурительный период, самый сложный. И конечно, самый страшный период был, когда началась война", — сказала она.

"С этой стороны я рассуждаю так: если начались выборы, это означает, что война, в общем, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак… И там любой выбор я поддержу", — добавила первая леди.

Ранее Елена Зеленская не скрывала, что не слишком одобряла решение мужа баллотироваться в президенты.

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