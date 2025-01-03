Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила все свои планы на поездки в течение ближайших двух недель, так как у неё диагностирована тяжёлая форма пневмонии, сообщает агентство DPA.

"Президент отменила зарубежные визиты, запланированные на первые две недели января", — подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Также отменен визит в Гданьск, который фон дер Ляйен планировала посетить в связи с началом председательства Польши в Европейском Союзе.

Этот визит будет перенесен на более поздний срок, отметил пресс-секретарь.

Фон дер Ляйен выполняет свои официальные обязанности из Ганновера, Германия, добавил он.

"Если всё пойдёт хорошо, президент полностью восстановится к середине месяца", — спрогнозировал пресс-секретарь.

После выздоровления фон дер Ляйен вернётся в Брюссель и продолжит работу в своём кабинете в здании Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 1 декабря 2019 года.

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