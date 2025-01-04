Сотрудники датской полиции ведут расследование после сообщений о беспилотниках, замеченных в порту города Кёге, расположенного в 45 километрах к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Дании, пишет "Медуза".

Как сообщил очевидец, 3 января в порту Кёге находилось около 20 дронов, которые затем быстро улетели в сторону залива. Прибывшие на место полицейские зафиксировали лишь четыре крупных беспилотника над пристанью Кёге.

Сотрудники датской полиции устанавливают общее количество дронов и кому они принадлежат. Разрешений на полеты в этом районе на момент происшествия выдано не было.

Associated Press также отмечает, что полиция изучает другие инциденты с беспилотниками "на фоне опасений в связи с российскими гибридными атаками" в европейских странах.

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