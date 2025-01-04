Госдепартамент США неофициально уведомил Конгресс о предполагаемой сделке по продаже оружия Израилю на сумму в 8 млрд долларов (7,76 млрд евро). Об этом в субботу, 4 января, сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, а также агентства AP и AFP.

По их данным, в пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для боевых вертолетов. Он также включит бомбы малого диаметра, хвостовые комплекты наведения JDAM, боеголовки массой 227 кг, взрыватели для бомб и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM для защиты от воздушных угроз, включая беспилотники.

Вероятно, речь идет о последней сделке по продаже оружия Израилю, которую одобрит администрация Джо Байдена - до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января, отмечает Axios.

Подготовка контракта ведется на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда его сторонников, что Байден наложил негласное эмбарго на поставки оружия израильской стороне. Ранее ряд демократов требовал от Байдена увязать снабжение вооружениями с гумпомощью Израиля жителям сектора Газа, но президент США от этого отказывался.

Речь идет о долгосрочном соглашении

По словам источников Axios, речь идет о долгосрочном соглашении. Часть боеприпасов может быть поставлена за счет имеющихся в США запасов, но на предоставление большинства боеприпасов потребуется от года до нескольких лет.

Сделка должна быть еще одобрена комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената Конгресса США. Предварительное уведомление дает комитетам Конгресса возможность тщательно изучить предлагаемую продажу до официального уведомления законодателей, уточнило агентство AFP.

"Президент ясно дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его проксиорганизаций", - заявил представитель администрации США. "Мы будем продолжать предоставлять возможности, необходимые для обороны Израиля", - добавил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливал Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводил против него на юге Ливана военную операцию.

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