На фешенебельном курорте в городе Марс Алам на Красном море в результате нападения тигровой акулы погиб дипломат из Евросоюза. Чиновник прилетел в Египет вместе с семьей и друзьями, чтобы отпраздновать свой день рождения, провести отпуск и встретить Рождество, сообщает издание Mail Online.

48-летний Джанлука ди Джоя из Рима многие годы жил во Франции, последние 12 лет он работал в Европейской службе внешних дел ЕС (EEAS). Итальянец прибыл на египетский курортный город 11 декабря, чтобы 21 декабря отпраздновать свой день рождения.

В день трагедии Джанлука ди Джоя плавал в море со своим другом, 69-летним Джузеппе Фапани. Мужчины находились примерно в 50 метрах от берега (в этом месте пирс позволяет туристам попасть за коралловый риф), когда к ним приблизилась тигровая акула.

Жена Фапани, наблюдавшая за трагическим событием с близлежащего пирса, рассказала итальянской газете Corriere Della Sera, что видела, как ее муж плыл к ди Джою и отчаянно пытался отпугнуть акулу. Хищник укусил его за руки и ноги. Фапани даже удалось оттолкнуть акулу, но та быстро вернулась.

"Я слышал, как Джанлука кричал: "Помогите!" Помогите!", - вспоминал его друг. Сначала Фапани подумал, что у дипломата возникли вдруг проблемы со здоровьем. Поэтому, когда ди Джоя с трудом начал возвращаться к берегу, Фапани поплыл нему навстречу.

"Я не осознавал, что на Джанлуку напала акула, еще и потому, что не видел ее. По крайней мере, пока не почувствовал, что акула укусила меня за ноги. Она укусила меня и не отпускала, хотя я до изнеможения боролся. Я пытался спасти дипломата ЕС из челюстей акулы, но она меня укусила и не отпустила", - сообщил Фапани.

Жена Ди Джои Лоуренс, наблюдавшая за мужчинами с берегового пирса, как только заметила опасность, начала звать на помощь. К месту происшествия с набережной примчался спасательный катер.

После тяжелого и напряженного боя с хищником Фапани получил несколько глубоких ран в ноги и руки, ему наложили множество швов. По словам его дочери Кристины, отец обязан жизнью местным спасателям, которые с катера смогли отпугнуть акулу.

Несмотря на героические усилия мужчины спасти своего друга, Джанлука ди Джоя получил очень серьезные травмы. Спасатели вытащили итальянских туристов из воды и доставили на пляж, а позже - в больницу. Несмотря на усилия медиков, дипломат ЕС скончался.

Власти Египта начали расследование инцидента. По словам официальных лиц, нападение произошло за коралловым рифом, который должен был помешать или, по крайней мере, затруднить доступ акул к пляжу.

"Такие инциденты обычно происходят весной или летом", - заметил представитель местной власти, добавив, что нападения акул в этом сезоне редки.

После шокирующего инцидента власти египетского курорта закрыли пирс и конкретный участок Красного моря, где произошел трагический инцидент.

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