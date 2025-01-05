В Черном море в результате разлива нефтепродуктов из двух затонувших в Керченском проливе российских танкеров погибли не менее 32 дельфинов. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил Центр спасения дельфинов "Дельфа".

"С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута", - рассказали зоозащитники. Они подчеркнули, что для зимнего сезона такое больше количество погибших китообразных нетипично. Зоозащитники ожидают, что в ближайшие месяцы может пострадать еще больше дельфинов.

Сотрудники центра "Дельфа" занимаются мониторингом моря в районе Анапы. "Загрязнений много, есть протяженные участки, где мазут плавает комками в толще воды, а нефтяная пленка на поверхности", - описывают они текущую ситуацию в акватории.

В Крыму фиксируют новые загрязнения

4 и 5 января на нескольких пляжах Севастополя были обнаружены новые мазутные пятна, сообщил назначенный Москвой губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на ряде галечных пляжей уже закончена первичная уборка, сейчас решается, по какой технологии будут очищать крупные камни от мазута.

Всего с момента крушения танкеров на севастопольском побережье было собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта, утверждает Развожаев. Он также написал, что семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов, были доставлены в ветеринарную лечебницу и отмыты, сейчас они проходят реабилитацию.

Разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы вытек в Черное море.

17 декабря мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС в связи с загрязнением побережья нефтепродуктами. К 22 декабря к ликвидации последствий аварии в этом районе было привлечено более 10 тыс. человек и 366 единиц техники, сообщили местные власти. В тот же день стало известно, что волонтеры отмыли уже почти тысячу попавших в мазут птиц, а сотрудники центра "Дельфа" нашли мертвыми 11 дельфинов. 3 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о вывозе с пляжей Анапы и Темрюкского района 86 тыс. тонн пропитанного мазутом грунта.

По данным управления МЧС России по аннексированному Крыму, к 22 декабря на Керченском полуострове было собрано 60,3 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено 50,6 тонны. Первое пятно на входе в севастопольскую Балаклавскую бухту обнаружили 3 января. Тогда же в нескольких местах рядом с Севастополем нашли измазанных мазутом птиц. На следующий день в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения.

26 декабря в России в связи с этой катастрофой ввели режим ЧС федерального уровня. По некоторым данным, общий объем загрязнения моря нефтепродуктами может составить 200 тысяч тонн.

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