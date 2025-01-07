По меньшей мере 95 человек погибли и 130 ранены в результате сильного землетрясения в одном из высокогорных районов Тибета, сообщают китайские СМИ. В результате подземных толчков, по их данным, обрушилось множество зданий.

Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 9 утра по местному времени на территории Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Непалом.

Геологическая служба США (USGC) сообщила о землетрясении магнитудой 7,1 в 177 км к юго-западу от города Шигацзе. Толчки также ощущались в столице Непала Катманду.

"Уезд Тингри и его окрестности испытали очень сильные толчки, многие здания вблизи эпицентра обрушились", — сообщил государственный телеканал CCTV.

На кадрах с места событий видны разрушенные дома и разбросанные повсюду обломки.

Китайские СМИ сообщают, что местные власти обследуют населенные пункты уезда, чтобы оценить последствия землетрясения.

По данным синоптиков, температура в Тингри составляет около -8 градусов по Цельсию и опустится до -18 вечером во вторник.

В высокогорном уезде проживает около 62 тысяч человек. Землетрясения в этом регионе происходят часто, однако сегодняшние толчки были самыми мощными за последние пять лет, сообщили в CENC.

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