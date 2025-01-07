Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности. Пуск был произведен 6 января с полигона в окрестностях Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета пролетела 1500 км и достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, а затем попала в заданный участок океана, указывается в публикации. Она также достигла максимальной высоты в 99,8 км, второй максимальный пик составил 42,5 км, утверждают в Пхеньяне.

Новая ракетная система будет "надежно сдерживать любых противников в Тихоокеанском регионе", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, следивший за испытаниями ракеты. По его словам, ракета "способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО". Он также утверждает, что речь идет об усилиях по обороне страны, но не о планах нападения.

Между тем в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что сообщение Пхеньяна, скорее всего, является "обманом". По оценкам южнокорейских, американских и японских военных, дальность полета северокорейской ракеты составила лишь примерно 1100 км. Кроме того, она не вышла на второй пик на высоте 42,5 км.

Запуск ракеты совпал по времени с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. Он и глава южнокорейского МИДа Чо Тхэ Ёль на совместной пресс-конференции осудили испытания КНДР.

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