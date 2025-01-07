Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти жертвам террористического нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, которое состоялось десять лет назад. Глава государства вместе с премьер-министром Франсуа Байру, несколькими членами правительства и мэром Парижа Анн Идальго принял участие в поминальной службе перед зданием бывшей редакции и возложил букет цветов.

Памятные мероприятия были запланированы и перед кошерным супермаркетом, где 9 января 2015 года произошел захват заложников. Родственники погибших выступили против того, чтобы Макрон выступал с речью.

Президент Франции выразил готовность вернуться к проекту создания центрального мемориала жертвам трагедии в коммуне Сюрен в пригороде Парижа. Прошлое правительство во главе с Мишелем Барнье отменило проект по финансовым соображениям, не посоветовавшись с родственниками.

Изначально предполагалось, что стоимость мемориала составит 95 млн евро, а открытие состоится в 2027 году. По данным газеты Le Monde, уже потрачено до 8 млн евро. Теперь решено вернуться к первоначальному плану, отмечает AFP.

Соболезнования семьям погибших выразил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сегодня мы сочувствуем нашим французским друзьям, как и тогда. Нападение было направлено против наших общих ценностей свободы и демократии. Мы никогда не примем этого", — отметил он в соцсети X, опубликовав записи на немецком и французском языках.

Двое исламистов ворвались в здание редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года и убили двенадцать человек. Среди погибших были одни из самых известных карикатуристов страны.

Сообщник преступников 9 января 2015 года убил четырех человек в кошерном супермаркете на окраине Парижа. Террорист взял в заложники несколько человек, требуя, чтобы полиция предоставила возможность исламистам, нападавшим на Charlie Hebdo, скрыться.

Новое местоположение редакции засекречено. В сентябре 2020 года в Париже начался суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения были предъявлены 14 радикальным исламистам, в декабре 2020 года суд вынес приговоры всем обвиняемым в причастности к терактам.

16 октября 2020 года недалеко от Парижа был жестоко убит учитель истории и географии Самюэль Пати, показавший ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

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