Миллиардер Илон Маск развернул в принадлежащей ему соцсети Х атаку на правительство Великобритании. Тему своих твитов он обозначил как Rape of Britain — "Поругание Британии". Речь в них идет об очень громкой истории с этническими бандами сутенеров, которые занимались совращением детей-подростков — как правило, из социально неблагополучных семей — и сексуальной эксплуатацией своих жертв.

Сначала Маск критиковал нынешние британские власти за якобы сокрытие масштабов насилия над детьми и этнического происхождения насильников, а затем просто перешел к прямым оскорблениям, в том числе премьер-министра Кира Стармера, и объявил в Х голосование: должна ли Америка спасти Британию от "тиранического правительства". Далеко не все утверждения Маска соответствовали действительности, но вызвали скандал национального масштаба.

Скандал вновь показал еще одну важную вещь: Илон Маск, ближайший советник вступающего в должность президента США Дональда Трампа, откровенно симпатизирует ультраправым. Настолько, что даже самый правый из действующих британских политиков ему не нравится, и он потребовал отпустить того, который сидит в тюрьме.

Что сказал Илон Маск

Только за два дня своей кампании против британских властей — 5–6 января — Илон Маск опубликовал 54 твита и ретвита с критикой того, как в Великобритании расследуются случаи насилия над детьми (для сравнения: про свою компанию Space X — только два).

Дело в том, что 1 января стало известно: находящееся у власти правительство лейбористов отказалась от национального расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. С просьбой о национальном расследовании обратились власти Олдема, одного из этих городов. Но замглавы МВД Великобритании Джесс Филлипс отказала в этом, сказав, что расследование силами местной полиции будет эффективне.

Илон Маск пошел в атаку. Филлипс он просто предложил посадить в тюрьму, затем рассказал, что сотни тысяч и даже миллионы случаев насилия покрываются властями, в том числе нынешним премьером Киром Стармером, который с 2008-го по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу.

Но главное, писал Маск в одном твите за другим, — лейбористы скрывали, что все эти преступления совершали выходцы из Азии, преимущественно из Пакистана.

От более частного Маск переходил к общему, желал тюрьмы уже самому "совершенно отвратительному" Стармеру, который "неоднократно игнорировал мольбы огромного числа маленьких девочек и их родителей — чтобы обеспечить себе политическую поддержку". Говорил, что британская правоохранительная система не служит народу. Ну, а затем прикрепил в своем аккаунте твит-голосование: должна ли Америка спасти Британию от "тиранического правительства".

Насколько справедливы его слова

Проблема систематического насилия над детьми, особенно над теми, кто живет в неблагополучных семьях или приютах в Великобритании, действительно есть. Но говорить, что она замалчивается — это сильное преувеличение.

О самом громком таком скандале стало известно в 2014 году, когда постепенно становилось известно, что в городке Ротерем с конца 1980-х до 2010-х годов произошло не менее 1400 случаев преступлений против детей и к большинству из них действительно была причастна этническая банда выходцев преимущественно из Пакистана.

Девочек и мальчиков, как белых, так и азиатского происхождения, насиловали и принуждали заниматься проституцией. Точное количество пострадавших установить практически невозможно, так как не все случаи стали известны полиции или социальным службам, но речь точно идет не о сотнях тысяч, о которых писал Илон Маск.

Из доклада, который предыдущее правительство консерваторов поручило составить профессору Алексис Джей, выяснилось, что местные власти и полиция откровенно недооценивали масштаб происходящего, а об этническом происхождении преступников поначалу умалчивали, как выяснилось позже, опасаясь возможных обвинений в расизме.

Все это кончилось отставками, громкими уголовными делами и приговорами на срок от 10 до 35 лет.

Возглавлявший Королевскую прокуратуру Стармер, уверен Илон Маск, знал и замалчивал масштаб происходящего. В ответ министр здравоохранения в нынешнем правительстве лейбористов Карин Смит напомнила, что Стармер в те годы работал главой департамента государственных обвинений и ему "аплодировали" за усилия по борьбе "с бандами насильников".

Отдел фактчекинга BBC Verify подтвердил, что уголовных дел против тех, кто склоняет детей к сексуальной эксплуатации, во время работы Стармера в Королевской прокуратуре стало больше.

А в 2020 году Хоум-офис правительства консерваторов подготовил собственный доклад о секс-эксплуатации детей, где прямо говорится, что к этому был причастен максимально широкий круг людей — от уличных банд до тех, кто внешне вел пристойный образ жизни. В преступлениях был замешан не менее широкий круг национальностей, но, согласно исследованиям, большинство были белыми англичанами.

Что ответил Кир Стармер

В понедельник 6 января Кир Стармер собирался выступить с речью о проблемах Национальной системы здравоохранения, но обвинения Маска в том, что он стал "соучастником ПОРУГАНИЯ БРИТАНИИ", проигнорировать было трудно.

Стармер заявил, что когда работал в прокуратуре, то возобновлял ранее закрытые и якобы недоказанные дела о насилии и принуждении малолетних к проституции. А также возбудил первое громкое дело об этом — именно против этнической банды.

Не называя Маска по имени, Стармер сказал, что "те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно шире, думают не о жертвах, а о себе".

Он также защитил Джесс Филлипс из МВД и ее решение не начинать национальное расследование новых случаев насилия над детьми, оставив это на локальном уровне. По его словам, она сделала для жертв насилия в тысячу раз больше, чем те, кто на нее нападает.

"Мне нравится резкость и острота политики, активные дебаты <…>, но они должны основываться на фактах и ​​правде, а не на лжи, не на [заявлениях] тех, кто так отчаянно нуждается во внимании, что готов унижать себя и свою страну", — заявил Стармер, и в этих словах можно увидеть укол не только в адрес Маска, но и в адрес политических противников лейбористов внутри страны.

Как отреагировали британские власти

Глава МВД Иветт Купер выступила с предложением еще больше ужесточить борьбу с сексуальной эксплуатацией детей. Она предложила, в частности, ввести уголовную ответственность для работающих с детьми специалистов — если они не сообщают в полицию об известных им случаях насилия.

А на ближайшие несколько недель она анонсировала большой пакет законопроектов, направленных на борьбу с эксплуатацией детей в интернете.

При этом Купер сказала, что ее ведомство приняло правильное решение не проводить общенациональное расследование.

Против нового национального расследования выступила и профессор Алексис Джей. По ее мнению, властям на всех уровнях надо просто выполнять уже сделанные рекомендации.

Министр юстиции в теневом правительстве (представитель находящейся сейчас в оппозиции Консервативной партии) Роберт Дженрик, напротив, потребовал начать расследование национального масштаба, хотя когда партия была у власти, такой инициативы от нее не исходило. Консерваторы говорили, что эффективнее проводить расследования на местном, а не на общенациональном уровне.

Таким образом, Илон Маск, хоть и в провокационной и просто грубой форме, вновь сделал больную для Британии тему сексуальной эксплуатации детей чуть ли не главной на сегодняшний день. Первые полосы газет второй день посвящены именно ей.

Что происходит между Маском и британскими ультраправыми

У этого скандала есть еще одно важное ответвление. Дело в том, что тема насилия над британскими детьми со стороны мигрантов и выходцев из азиатских или африканских стран — одна из самых популярных у британских ультраправых. При этом их политические позиции в Великобритании не сильны, а уличные выступления так или иначе подавляет полиция — и летом 2024 года Маск уже резко критиковал британские власти за это.

В декабре Илон Маск встречался в США с британским политиком, который претендует на правый электорат, лидером партии Reform UK Найджелом Фараджем. Последний даже заявил, что Маск готов финансировать его партию.

Однако в потоке твитов про Великобританию в эти дни Маск заявил, что партии нужен другой лидер. А также капслоком потребовал немедленного освобождения Томми Робинсона, одного из главных британских ультраправых с четырьмя судимостями. Он и сейчас отбывает 18-месячный срок за неуважение к суду, повторив в нем ложные показания в адрес беженца из Сирии.

Отметим, что Робинсону будет трудно влиться в активную британскую политическую жизнь. Фарадж все же — представитель истеблишмента, составляющего основу местной политики. А Робинсон, работавший в технической службе аэропорта Лутон, свой первый срок получил еще в 2003-м за нападение на полицейского, пытавшегося разнять пьяную драку с его участием.

Что скажет Дональд Трамп

Илон Маск не в первый раз поддерживает ультраправых. Он высказывался в поддержку "Альтернативы для Германии", многое сделал для того, чтобы и американские правые встали на сторону Трампа. Настолько многое, что стал де-факто ближайшим советником нового американского президента.

Сейчас, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл, все основные политические силы гадают, чего ждать от такого тандема.

Британские консерваторы давно сотрудничают с Илоном Маском, но сейчас со стороны отдельных их представителей прозвучали голоса, что требовать свободы для Томми Робинсона — "откровенно опасно".

Лейбористы в целом тоже занимают сдержанную позицию. Опасаясь главным образом того, что Маск действительно начнет финансировать Reform UK (по закону напрямую это делать нельзя, но через британские юридические лица — беспрепятственно) и резко усилит ее позицию.

Вспоминая, как весь мир во время первого срока Трампа просыпался и ждал, кого он в этот раз заденет в "Твиттере", Лэндейл констатирует, что "американская дипломатия социальных сетей вернулась, и часть ее нацелена в нашу сторону". Только теперь у США есть еще и Маск, и оба в выражениях себя не сдерживают.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !