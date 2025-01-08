Дональд Трамп вновь заявил о своем желании взять под контроль США Гренландию и Панамский канал и при этом отказался исключить, что сделает это военным путем.

"Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, — сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго будущий президент США. — Брать на себя такое обязательство [не предпринимать военных действий] я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать".

Незадолго до этого в Гренландию прибыл сын избранного президента США, Дональд Трамп Младший — спустя две недели после того, как его отец публично выразил желание взять эту автономную датскую территорию под контроль США.

Перед прибытием в столицу Гренландии, город Нуук, Дональд Младший заявил, что отправляется в "частную однодневную поездку", чтобы пообщаться с жителями острова, а встречаться с представителями властей он не намерен.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно вновь упомянул о том, что уже говорил в прошлом: "владение и контроль над Гренландией — абсолютная необходимость" для национальной безопасности США.

"Мы не продаемся, — коротко ответил тогдашний премьер-министр острова Муте Эгеде. — Гренландия принадлежит гренландскому народу".

Гренландия, население которой около 57 тыс. человек, обладает широкой автономией, но экономика острова во многом зависит от субсидий Копенгагена.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп также выражал заинтересованность в покупке арктического острова. Тогда, как и сейчас, он получил отказ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос журналистов о визите Дональда Младшего в Гренландию, заявила, что "Гренландия принадлежит гренландцам", так что только местное население может определять ее будущее.

Она согласилась с тем, что "Гренландия не продается", но подчеркнула, что Дании необходимо самое тесное сотрудничество с США, ее близким союзником по НАТО.

Некоторые оппозиционные политики в Копенгагене оказались разочарованы реакцией официальных властей на визит сына Трампа.

Депутат-консерватор Расмус Ярлов написал в социальных сетях на английском языке, что "такой уровень неуважения со стороны будущего президента США по отношению к очень, очень верным союзникам и друзьям является рекордным".

Ранее избранный президент Трамп в своей социальной сети Truth Social писал, что его сын и "различные представители" отправятся в Гренландию, "чтобы посетить некоторые из самых великолепных ее мест и достопримечательностей".

Трамп добавил, что Гренландия и ее жители "получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашего государства".

"Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира", — сказал он. — Сделаем Гренландию снова великой!"

Перед отъездом на борту частного самолета своего отца, прозванного Trump Force One, 47-летний Дональд Младший сказал в своем подкасте Triggered: "Нет, я не куплю Гренландию", хотя, по его словам, ему там очень понравилось.

Старший сын избранного президента играл ключевую роль во время предвыборной кампании в США 2024 года, часто появляясь на митингах и в СМИ.

Пост его отца в социальных сетях также включал видео, на котором неназванный житель Гренландии в красной шапке "Сделаем Америку снова великой" просит Трампа, чтобы тот купил Гренландию и освободил ее от "колонизации" Данией.

Личность мужчины в ролике не уточняется, однако датские СМИ сообщают, что шесть лет назад он был осужден за наркотики.

Гренландия лежит на кратчайшем пути из Северной Америки в Европу, что делает ее стратегически важной для США. Здесь также находится крупный американский космический центр.

Спустя несколько часов после того, как в прошлом месяце избранный президент Трамп заявил о своей заинтересованности в покупке Гренландии, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал это заявление "иронией судьбы".

В понедельник король Фредерик X изменил королевский герб, чтобы на нем более заметно изображались символы Гренландии и Фарерских островов.

Некоторые расценили это как упрек Трампу, но это также может вызвать вызвать возражения у сторонников независимости Гренландии.

Король Фредерик в своем новогоднем обращении заявил, что Королевство Дания едино "до самой Гренландии", добавив: "Нам суждено быть вместе".

Но премьер-министр Гренландии использовал свою собственную новогоднюю речь, чтобы сказать, что остров должен освободиться от "оков колониализма".

Трамп — не первый президент США, предложивший купить Гренландию. Впервые эта идея была выдвинута 17-м президентом страны Эндрю Джонсоном в 1860-х годах.

Кроме того, в последние недели Трамп угрожал восстановить контроль над Панамским каналом, одной из важнейших водных артерий мира. Он обвинил Панаму в том, что она взимает чрезмерную плату за доступ к нему.

В ответ президент Панамы заявил, что "каждый квадратный метр" канала и прилегающей территории принадлежит его стране.

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