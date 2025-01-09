В 2024 году мессенджер Telegram предоставил властям США данные о 2253 пользователях, выполнив 900 запросов, пишет специализированный сайт 404 Media, приводя данные бота Telegram Transparency Reports. Учитывая, что с 1 января по 30 сентября Telegram выполнил лишь 14 запросов "на IP-адреса и/или номера телефонов" из США, которые затронули в общей сложности 108 пользователей, это говорит об огромном всплеске числа предоставленных данных после ареста в августе 2024 года во Франции основателя мессенджера Павла Дурова, указывает 404 Media.

Между тем по запросам из России бот не дает информацию после 30 сентября, пишет в среду, 8 января, издание The Moscow Times, отмечая, что, согласно отчету компании, за первые девять месяцев 2024 года Telegram исполнил ни одного запроса из РФ.

Изменение политики конфиденциальности Telegram

Ресурс Bleeping Computer отмечает, что до того как западные страны надавили на мессенджер, чтобы он изменил политику в отношении пользовательских данных, Telegram раскрывал IP-адреса и номера телефонов пользователей только в случаях терроризма.

Однако позднее политика конфиденциальности Telegram была изменена, и Дуров пообещал передавать данные пользователей правоохранительным органам и в случае таких преступлений, как киберпреступность, продажа нелегальных товаров и онлайн-мошенничество. "Если Telegram получит действительный ордер от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - гласит новая редакция правил.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа 2024 года по делу о киберпреступности. Его обвиняли в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Через несколько дней Дурова отпустили под залог, обязав не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.

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