"Наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру", - заявил украинский лидер на открытии встречи союзников Киева на авиабазе США в Рейнлайнд-Пфальце.

Развертывание иностранного контингента войск в Украине - один из лучших инструментов для принуждения России к миру. Такую точку зрения высказал украинский президент Владимир Зеленский в ходе 25-й встречи Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в германском Рейнланд-Пфальце в четверг, 9 января.

"Мы все понимаем - на сегодняшний день цели (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру, - заявил украинский лидер на открытии встречи. - Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным".

В своем Telegram-канале Зеленский напомнил в этот же день, что в прошлом году "с идеей размещения в Украине партнерских контингентов", выступила Франция - "для того чтобы приблизить мир". "Сигналы" в пользу этой идеи Киев услышал и от Великобритании, говорится также в посте.

Очевидно, предвосхищая ожидаемую критику подобной инициативы со стороны противников эскалации конфликта, президент Украины добавил: "Многие российские угрозы и смелые заявления оказались блефом, особенно после того, как украинцы вошли в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем еще настойчивее работать над тем, чтобы подтолкнуть Россию к миру".

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