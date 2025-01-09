Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об открытии офиса в Тбилиси. Она пообещала продолжить борьбу против политики правящей партии.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили по-прежнему считает себя главой государства и намерена продолжать борьбу за демократию в своей стране. "Моя борьба продолжается и будет продолжаться до конца, поскольку я президент этой страны, на мне лежит большая ответственность - привести эту страну к миру", - заявила она в четверг, 9 января, на брифинге.

Зурабишвили также сообщила об открытии нового офиса в Тбилиси, "который является продолжением" президентской резиденции - бывшего дворца князей Орбелиани.

"Возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь присутствуют дух и стремления. Кроме того, здесь продолжат исполняться функции президента в стране, которая в настоящее время находится в очень глубоком кризисе", - указала она.

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