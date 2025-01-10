Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предложили выделить дополнительные 3 млрд евро на срочную военную помощь Украине, но против этого выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, Бербок и Писториус начали работать над новым пакетом помощи Украине вскоре после распада правящей коалиции в Германии в начале ноября и хотят выделить деньги на военную помощь до досрочных выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. Военные эксперты составили для них список необходимых для Украины систем вооружения, среди которых три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Предполагалось, что федеральное правительство обратится в бюджетный комитет бундестага с просьбой о "внеплановых расходах". Как отмечает Der Spiegel, правительство ранее уже пользовалось этим методом для выделения помощи Украине. Свое предложение Бербок и Писториус объяснили усилением российского наступления и потерей Украиной важных оборонительных позиций.

Однако в канцелярии канцлера Германии дали понять, что он не поддерживает идею дополнительной военной помощи. Der Spiegel утверждает, что Шольц "не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом" и не видит необходимости в "срочных действиях". По мнению офиса Шольца, Украина в этом году получит достаточно военной помощи от Германии. В частности, в бюджете на эти цели запланировано около 4 млрд евро.

По данным Der Spiegel, возможно, Шольц не хочет объявлять о новых военных поставках Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами. Издание поясняет, что это может оттолкнуть потенциальных избирателей.

Шольц в начале декабря впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе своего визита он объявил о выделении дополнительной военной помощи на сумму 650 млн евро.

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