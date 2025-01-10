Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно была госпитализирована с пневмонией и сейчас выполняет свои обязанности из дома. Об этом изданию Politico сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Она ни разу не находилась в отделении интенсивной терапии. Она ежедневно общалась со своей командой в Еврокомиссии. Теперь она работает из дома, продолжая восстанавливаться после тяжелой болезни", — подчеркнула Подеста, комментируя состояние здоровья фон дер Ляйен.

О болезни главы Еврокомиссии стало известно в начале января, однако пресс-служба ЕК впервые раскрыла подробности ситуации. По данным агентства dpa, лечение заняло около недели и проходило в больнице при Ганноверском университете в Германии.

Сегодня фон дер Ляйен опубликовала в Instagram снимок из своего домашнего рабочего кабинета. Предположительно, фото сделано в Ганновере, где живет семья главы Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен отменила из-за болезни презентацию Компаса конкурентоспособности, который должен стать основой экономической программы нового состава Еврокомиссии, а также визит в Польшу, приуроченный к началу председательства этой страны в Совете ЕС.

Как отмечает Politico, задержка в сообщениях пресс-службы Еврокомиссии "поднимает вопросы об отсутствии прозрачности в отношении самого влиятельного чиновника Евросоюза". В прошлую пятницу представители ЕК говорили, что фон дер Ляйен уже восстанавливается от пневмонии в Ганновере.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !