В пятницу суд Нью-Йорка вынес приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве. В виде наказания ему определено "безусловное освобождение": это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.

"Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок", — сказал судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора.

Он добавил, что определенное им наказание Трампу "станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране".

Как и ожидалось, этот приговор стал самым мягким из всех возможных.

Трамп предстал в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово. На предыдущих слушаниях Трамп отказался свидетельствовать в свою защиту.

Выступая в пятницу, он представил свою точку зрения по каждому пункту обвинения и каждому факту, прозвучавшему в суде.

В целом, по словам Трампа, весь процесс был ужасным опытом для него.

Он убежден, что все это было затеяно с целью не допустить его переизбрания на пост президента.

Через 10 дней состоится его инаугурация и он снова займет Белый дом.

Осужден единогласно

Дональд Трамп был осужден в мае прошлого года за незаконные выплаты порнозвезде по 34 эпизодам вменяемой ему статьи единогласным решением присяжных.

Судья Хуан Мерчан назначил оглашение приговора на 10 января.

Окружение Трампа протестовало против этого решения, назвав решение судьи посягательством на иммунитет президента и продолжением "охоты на ведьм", устроенной политическими противниками Трампа.

Однако суд парировал, что приговор будет оглашен до повторного вступления Дональда Трамп в должность.

Сам Трамп свою вину не признает. Он пытался оспорить приговор, но эти попытки окончательно провалились, когда Верховный суд отказался вмешаться.

Суть дела

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Дэниэлс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Пока это единственное из нескольких уголовных дел против Трампа в разных юрисдикциях, дошедшее до приговора.

Два федеральных дела против Трампа были прекращены после его избрания, поскольку Министерство юстиции считает неконституционным судебное преследование президента.

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